А снег не знал – и падал…

Недавний циклон, ставший причиной зимней погоды в воскресенье, породил ещ один слабый поверхностный циклон в Вермонте, который поздно вечером в понедельник двинулся на север и вызвал сильный мокрый снег в юго-западном Квебеке.

Менее чем за шесть часов выпало более 10 см тяжёлого мокрого снега, который сломал ветви деревьев (многие из которых ещё не сбросили листву) и повалил их на электропровода.

Снег выпал, однако, не везде: в Квебек-Сити шёл дождь, а в Восточном Онтарио снег почти не наблюдался. В результате произошли масштабные отключения электроэнергии — Hydro-Québec зафиксировала более 1000 отдельных повреждений в системе. Без электричества остаются 380 531 абонент, из них 49 035 — на острове Монреаль, 19 485 — в Лавале, а в регионе Монтереги без света 112 267 человек. Для устранения аварий привлечено более 400 бригад, но сильный ветер и продолжающийся снегопад замедляют восстановительные работы.

В Монреале снежная погода создала особенно опасные условия для передвижения: вечером было зафиксировано множество аварий. Утром вторника дорожные условия оставались сложными — многие дороги покрыты снегом, на отдельных участках образовался лёд и укатанный снег. Водителей призывают проявлять максимальную осторожность и при отсутствии зимних шин воздержаться от поездок. Гололед зафиксирован и сегодня, утром среды.

В ночь и утро среды по прогнозам синоптиков, продолжится лёгкий снегопад на юге Квебека: ожидается ещё 2-4 см осадков. Ветер северо-западный, порывы 30-50 км/ч, температура держится низкая — около -2°C, что создаёт ощущение настоящей зимы.

По состоянию на 7 утра без электричества остаются сотни тысяч квебекцев — около 340 000 человек. В Монреале отключены 42 000 абонентов, в Лавале — почти 20 000, в Лорантиде — более 24 000, а в Монтережи — около 110 000.

Снег в ряде районов провинции продолжает идти, увеличивая накопившийся объём до 15–20 сантиметров, выпавших за прошедшие дни.

Hydro-Québec объясняет отключения тем, что тяжёлый мокрый снег ломает ветки, которые всё ещё держат листья, и они падают на линии электропередач, вызывая сбои в электросети всей провинции. Ремонтные бригады активно работают, но точное время восстановления электроснабжения неизвестно. В регионе Монтережи ожидают, что свет вернётся только к 15 часам дня.

Жителям рекомендуется быть готовыми к продолжительным перебоям и соблюдать меры предосторожности.

