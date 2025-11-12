Забастовке – конец? Или просто небольшой привал?

Профсоюз работников технического обслуживания Société de transport de Montréal (STM) объявил о приостановке забастовки с 6 утра среды, что позволит постепенно возобновить транспортное обслуживание в Монреале. Забастовка, которая началась с 1 ноября и ограничивала работу транспорта только в часы пик, влияет на множество жителей города.

С 6:15 утра возобновится движение автобусов, а с 6:30 — метро. Ожидается, что к четвергу, 13 ноября, будет восстановлено полное нормальное расписание. Однако забастовка водителей автобусов и операторов метро, которые планируют забастовку на 15 и 16 ноября, остаётся в силе.

Профсоюз, аффилированный с Confédération des syndicats nationaux (CSN), заявил, что переговоры продвинулись благодаря приостановке забастовки, однако обвиняет STM в неспособности к переговорам и отсутствии мотивации, особенно на фоне угрозы правительства ввести закон для принудительного возвращения работников к работе (закон Bill 14).

Профсоюз выражает обеспокоенность, что применение закона может негативно сказаться на сотрудниках. Президент профсоюза Бруно Жанноте отметил, что правительство создаёт препятствия для переговоров, занижая финансирование общественного транспорта. Он также призвал стороны к мирному соглашению, а не к решениям «сверху».

С другой стороны, STM подтверждает, что предложила три комплексных предложения, включая повышение зарплат на основе экономии расходов, но все они были отклонены профсоюзом.

Мэр Монреаля Сорайя Мартинес-Феррада поддержала приостановку забастовки и призвала к быстрому и добросовестному завершению переговоров, подчеркнув, что жители города уже испытали значительные неудобства.

Таким образом, ситуация остаётся напряжённой, но временное прекращение забастовки даёт надежду на скорое восстановление нормальной работы общественного транспорта в Монреале.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG