В Montreal West переименован городской парк

В Montreal West один из центральных и популярных парков, Davies Park, был переименован в честь Paula Cordeau, которая недавно ушла на пенсию после почти 40 лет службы в городской администрации.

Это значимое событие: впервые в истории города парк получил имя женщины.

Paula Cordeau занимала разные должности, наиболее известна была как директор департамента досуга и фитнес-инструктор. В течение своей карьеры она сыграла ключевую роль в создании рекреационного направления в городе, помогая формировать энергичную и успешную команду, а также организовывала множество городских мероприятий именно на территории парка.

В ближайшие месяцы будут обновлены все вывески и коммуникации с новым названием — Paula Cordeau Park.

Кроме того, ежегодная церемония в честь Дня памяти (Remembrance Day) прошла в этом районе 9 ноября у мемориала рядом с ратушей города, с процессией в 12:15 от улиц Curzon и Westminster.

