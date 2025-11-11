Подписаться на рассылку
Новости В Côte St. Luc – День Памяти и ремонты дорог
День памяти
Цветок красного мака в осенней траве.

В Côte St. Luc – День Памяти и ремонты дорог

Виктория Христова Ноя 11, 2025

Ежегодная церемония в честь Дня памяти (Remembrance Day) в городе Côte St. Luc состоится 11 ноября в 11 утра в парке Veteran’s Park, рядом с Bernard Lang Civic Centre.

 

В случае непогоды мероприятие проводится в зале городского совета.

Следующее заседание городского совета, первое после выборов 2 ноября, назначено на 24 ноября в 20:00 в мэрии. Обычно заседания проходят во второй понедельник месяца, но выборы внесли изменения в расписание.

На Cavendish Boulevard с 3 ноября по 1 декабря введено одностороннее ограничение движения — по одной полосе с каждой стороны между Fleet Road и Côte St. Luc Road. Работы ведутся с 7 утра до 7 вечера, в зоне устраивают прокладку коммуникаций под разделительной полосой. Водителей предупреждают о возможных задержках и призывают соблюдать знаки и осторожность.

 

