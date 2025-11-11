Избранный мэр Монреаля требует прекратить транспортную забастовку в течение 10 дней

Избранный мэр Монреаля Сорайя Мартинес-Феррада заявила на прошлой неделе, что её главным приоритетом в решении проблем города остаётся продолжающаяся транспортная забастовка.

В течение месяца дежурные механики метрополитена протестуют в нерабочее время, а водители автобусов и машинисты метро проводят однодневные забастовки — две из них состоятся уже на этой неделе.

По словам Мартинес-Феррады, она встретилась с обеими сторонами конфликта и дала им ультиматум: десять дней на достижение соглашения. Если переговоры завершатся успешно, движение автобусов и метро может возобновиться уже к 15 ноября.

Однако напрямую повлиять на ситуацию мэр не может. Единственным действенным механизмом остаётся обращение к правительству Квебека с просьбой о принятии закона о принудительном возвращении работников на работу.

Министр труда Квебека Жан Буле не исключил возможности издать соответствующее распоряжение. Тем временем деловые ассоциации настаивают на скорейшем применении нового закона №89, который обязывает профсоюзы поддерживать минимальный уровень обслуживания при любых трудовых конфликтах и расширяет полномочия министра для вмешательства при тупике в переговорах.

Тем не менее и Буле, и Мартинес-Феррада возлагают основную ответственность за исход переговоров на руководство транспортной компании Société de transport de Montréal (STM) и профсоюзы. Министр признал, что ускорение вступления закона в силу могло бы помочь достичь компромисса, если бы это способствовало скорейшему соглашению.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG