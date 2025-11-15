Подписаться на рассылку
Новости С понедельника — возвращение зимы: Монреаль ждут снег, ветер и переменчивая температура
С понедельника — возвращение зимы: Монреаль ждут снег, ветер и переменчивая температура

Виктория Христова Ноя 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 16 Просмотров

После нескольких недель нестабильной осенней погоды на юге провинции снова чувствуется дыхание зимы. С понедельника в регион возвращаются снегопады, пронизывающий ветер и понижение температуры. Синоптики предупреждают: неделя будет прохладной, серой и местами скользкой.

Прогноз по дням

Понедельник, 17 ноября.
Облачно, лёгкий снег в течение дня, возможен до 1 см осадков. Максимум около 0 °C, ночью — −2 °C. Дороги могут быть скользкими, особенно утром.

Вторник, 18 ноября.
Солнца немного: облачность сохранится, но без значительных осадков. Температура днём — до +2 °C, ночью — около −1 °C.

Среда, 19 ноября.
Утром — снег, к полудню — облачно и прохладно. Максимум +3 °C, ночью снова минус — до −2 °C. Возможны слабые порывы северного ветра.

Четверг, 20 ноября.
Пасмурно, местами дождь со снегом. Днём — +2 °C, ночью — около нуля. На дорогах возможно образование наледи.

Пятница, 21 ноября.
Холоднее: днём не выше −1 °C, ночью до −4 °C. Ветер усилится, что создаст ощущение более низкой температуры. Снегопады в течение дня возможны, но слабые.

Суббота, 22 ноября.
Прояснения, кратковременные солнечные интервалы. Температура около −1 °C, ночью — до −5 °C. Утром возможен гололёд.

Воскресенье, 23 ноября.
Небольшой снегопад, к вечеру похолодание. Максимум −2 °C, ночью — −6 °C. Похоже, зима приходит окончательно.

Что нужно знать

  • На дорогах: ночные температуры ниже нуля и мокрый снег — верный рецепт гололёда. Автовладельцам напоминают: время для зимней резины пришло окончательно.

  • Для пешеходов: утренние тротуары будут особенно скользкими; коммунальные службы предупреждают о возможных задержках с посыпкой.

  • Энергопотребление: Hydro-Québec ожидает рост нагрузки на сеть — жителям советуют экономно пользоваться отоплением и избегать пикового потребления.

Неделя с 17 по 23 ноября станет переходом от осени к настоящей зиме. Постепенно устанавливается отрицательная температура, солнце всё реже, а воздух становится колючим. Пока это ещё не суровая стужа, но природа ясно даёт понять: пора доставать тёплые перчатки и шапку.

 

