С понедельника — возвращение зимы: Монреаль ждут снег, ветер и переменчивая температура

Прогноз по дням
Понедельник, 17 ноября.
Облачно, лёгкий снег в течение дня, возможен до 1 см осадков. Максимум около 0 °C, ночью — −2 °C. Дороги могут быть скользкими, особенно утром.
Вторник, 18 ноября.
Солнца немного: облачность сохранится, но без значительных осадков. Температура днём — до +2 °C, ночью — около −1 °C.
Среда, 19 ноября.
Утром — снег, к полудню — облачно и прохладно. Максимум +3 °C, ночью снова минус — до −2 °C. Возможны слабые порывы северного ветра.
Четверг, 20 ноября.
Пасмурно, местами дождь со снегом. Днём — +2 °C, ночью — около нуля. На дорогах возможно образование наледи.
Пятница, 21 ноября.
Холоднее: днём не выше −1 °C, ночью до −4 °C. Ветер усилится, что создаст ощущение более низкой температуры. Снегопады в течение дня возможны, но слабые.
Суббота, 22 ноября.
Прояснения, кратковременные солнечные интервалы. Температура около −1 °C, ночью — до −5 °C. Утром возможен гололёд.
Воскресенье, 23 ноября.
Небольшой снегопад, к вечеру похолодание. Максимум −2 °C, ночью — −6 °C. Похоже, зима приходит окончательно.
Что нужно знать
-
На дорогах: ночные температуры ниже нуля и мокрый снег — верный рецепт гололёда. Автовладельцам напоминают: время для зимней резины пришло окончательно.
-
Для пешеходов: утренние тротуары будут особенно скользкими; коммунальные службы предупреждают о возможных задержках с посыпкой.
-
Энергопотребление: Hydro-Québec ожидает рост нагрузки на сеть — жителям советуют экономно пользоваться отоплением и избегать пикового потребления.
Неделя с 17 по 23 ноября станет переходом от осени к настоящей зиме. Постепенно устанавливается отрицательная температура, солнце всё реже, а воздух становится колючим. Пока это ещё не суровая стужа, но природа ясно даёт понять: пора доставать тёплые перчатки и шапку.
