Трамп подтолкнул Канаду к Китаю: переписывается география экономических союзов
Трамп подтолкнул Канаду к Китаю: переписывается география экономических союзов

Виктория Христова Ноя 15, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 20 Просмотров

Торговая война, развязанная президентом США Дональд Трамп против Канады, заставляет канадское руководство искать новых партнёров — и этим партнёром становится Китай. 

На недавно прошедшем форуме АТЭС лидер Китая Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Канады Марк Карни, где стороны договорились «начать работу по стабилизации отношений двух стран». Как отмечает CNN, «еще год назад такая картина была просто немыслима: канадский и китайский лидеры стоят рядом, пожимают руки и улыбаются».

От резкого охлаждения к осторожному сближению

Отношения Оттавы и Пекина были серьёзно испорчены в 2018 году: тогда в Ванкувере была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого Китай арестовал двух канадцев, что добавило дипломатической напряжённости.
Кроме того, Канада критиковала Китай за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также обвиняла Пекин во вмешательстве в выборы. Китай, в свою очередь, отвергал все обвинения.

Тем не менее, в контексте новой торговой войны с США ситуация меняется. Как отмечает CNN, поскольку США становятся «самой большой экономической угрозой» для Канады, Оттава «больше не может позволить себе вести торговую войну с двумя крупнейшими экономиками мира».

Торговая динамика и тарифы

По данным канадского правительства, двусторонняя товаро­оборот между Канадой и Китаем в 2024 году составил около $118,4 млрд (канадских долларов).  При этом Канада экспортировала в Китай сырьевые товары, а импортировала потребительские и промышленные изделия.

Однако торговые отношения осложнены:

  • Канада в октябре 2024 года ввела пошлины в отношении китайских электромобилей и стали/алюминия.

  • В ответ Китай в марте 2025 года объявил тарифы против канадского рапса, оливкового жмыха, сухого гороха, а также мяса и рыбы.

Что это значит для Канады

  • Диверсификация рынков. По-видимому, Канада пытается уменьшить зависимость от США как торгового партнёра, рассматривая Китай как альтернативу.

  • Риск и баланс. При этом укрепление отношений с Китаем несёт и риски — в сферах прав человека, безопасности, инвестиций и технологической уязвимости.

  • Секторный выигрыш: особенно заметен рост экспорта канадских энергетических и минеральных ресурсов в Китай.

  • Политическая линия: Оттава вынуждена балансировать между союзническими обязательствами перед США и экономическими интересами, которые побуждают её искать контакт с Пекином.

Торговое давление США создаёт ситуацию, в которой Канада — давний союзник Америки — теперь вынуждена искать «дорожные развязки» в отношениях с Китаем. При этом исправление риторики и начало диалога с Пекином не означают автоматического доверия — ещё предстоит серьёзная работа. Как верно отмечено: от «вдруг снимут санкции» до «доверительных партнёров» путь ещё далёк.

 

