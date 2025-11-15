Трамп подтолкнул Канаду к Китаю: переписывается география экономических союзов

Торговая война, развязанная президентом США Дональд Трамп против Канады, заставляет канадское руководство искать новых партнёров — и этим партнёром становится Китай.

На недавно прошедшем форуме АТЭС лидер Китая Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Канады Марк Карни, где стороны договорились «начать работу по стабилизации отношений двух стран». Как отмечает CNN, «еще год назад такая картина была просто немыслима: канадский и китайский лидеры стоят рядом, пожимают руки и улыбаются».

От резкого охлаждения к осторожному сближению

Отношения Оттавы и Пекина были серьёзно испорчены в 2018 году: тогда в Ванкувере была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого Китай арестовал двух канадцев, что добавило дипломатической напряжённости.

Кроме того, Канада критиковала Китай за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также обвиняла Пекин во вмешательстве в выборы. Китай, в свою очередь, отвергал все обвинения.

Тем не менее, в контексте новой торговой войны с США ситуация меняется. Как отмечает CNN, поскольку США становятся «самой большой экономической угрозой» для Канады, Оттава «больше не может позволить себе вести торговую войну с двумя крупнейшими экономиками мира».

Торговая динамика и тарифы

По данным канадского правительства, двусторонняя товаро­оборот между Канадой и Китаем в 2024 году составил около $118,4 млрд (канадских долларов). При этом Канада экспортировала в Китай сырьевые товары, а импортировала потребительские и промышленные изделия.

Однако торговые отношения осложнены:

Канада в октябре 2024 года ввела пошлины в отношении китайских электромобилей и стали/алюминия.

В ответ Китай в марте 2025 года объявил тарифы против канадского рапса, оливкового жмыха, сухого гороха, а также мяса и рыбы.

Что это значит для Канады

Диверсификация рынков . По-видимому, Канада пытается уменьшить зависимость от США как торгового партнёра, рассматривая Китай как альтернативу.

Риск и баланс . При этом укрепление отношений с Китаем несёт и риски — в сферах прав человека, безопасности, инвестиций и технологической уязвимости.

Секторный выигрыш : особенно заметен рост экспорта канадских энергетических и минеральных ресурсов в Китай.

Политическая линия: Оттава вынуждена балансировать между союзническими обязательствами перед США и экономическими интересами, которые побуждают её искать контакт с Пекином.

Торговое давление США создаёт ситуацию, в которой Канада — давний союзник Америки — теперь вынуждена искать «дорожные развязки» в отношениях с Китаем. При этом исправление риторики и начало диалога с Пекином не означают автоматического доверия — ещё предстоит серьёзная работа. Как верно отмечено: от «вдруг снимут санкции» до «доверительных партнёров» путь ещё далёк.

