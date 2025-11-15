Новый мэр Монреаля — Сорая Мартинес Феррада: от беженки до главы города

В четверг в мэрии Монреаля состоялась церемония присяги нового мэра города. Сорая Мартинес Феррада, прибывшая в Канаду в 1980 году ребёнком-беженцем из Чили, официально вступит в должность, сменив Валери Плант, которая не стала баллотироваться на третий срок.

Победа Мартинес Феррады и её партии Ensemble Montréal на выборах 2 ноября завершила восьмилетний период правления движения Projet Montréal.

Бывший федеральный министр от Либеральной партии Канады шла на выборы под лозунгом перемен. Она заявляла, что готова решать две наиболее острые проблемы Монреаля — рост бездомности и стремительный скачок цен на жильё.

Кроме того, новый мэр пообещала внимательно прислушиваться к жителям, которые чувствуют себя отстранёнными от процесса принятия решений — особенно к тем, кто критиковал последние городские инициативы, связанные с расширением велодорожек и пешеходных зон.

Сорая Мартинес Феррада станет второй женщиной во главе Монреаля, после Валери Плант, и при этом первым мэром города с этнически разнообразным происхождением.

«Монреаль — это город открытости и возможностей. Я — живое доказательство того, что здесь можно начать с нуля и достичь всего», — заявила она в своей первой речи после победы.

От нового мэра ждут решительных действий по вопросам доступного жилья, общественной безопасности и устойчивого развития. По словам аналитиков, избиратели устали от политических споров и хотят видеть конкретные шаги, способные улучшить повседневную жизнь.

