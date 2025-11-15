Массовые увольнения в TVA Group: под угрозой региональные новости Квебека

Медиахолдинг TVA Group объявил в среду о сокращении 87 сотрудников в подразделении телевизионного вещания. Решение связано с продолжающимся падением рекламных доходов и ухудшением финансовых показателей компании.

Большинство затронутых позиций — это члены профсоюза, работающие в Монреале, Труа-Ривьере, Шербруке, Сагене и Римуски. Среди уволенных — операторы камер, монтажёры, техники, визажисты и парикмахеры, говорится во внутреннем меморандуме, подписанном временным президентом и генеральным директором компании Пьером Карлом Пеладо.

«Эти решения крайне трудны, но необходимы, чтобы сохранить нашу ключевую роль — информировать и развлекать зрителей», — написал Пеладо, подчеркнув, что несмотря на прошедшие реструктуризации, падение рекламных доходов лишь ускоряется.

Согласно официальному заявлению TVA Group, компания продолжает фиксировать ухудшение финансового положения и накопленные чистые убытки более 93 миллионов долларов с января 2022 года.

Руководство уточнило, что выходные пособия будут увеличены по сравнению с условиями коллективных договоров — в знак признания заслуг сотрудников с большой выслугой.

За последние два года холдинг уже прошёл через масштабную реструктуризацию, в результате которой было ликвидировано около 800 рабочих мест из примерно 1100.

«Мы думали, что дальше сокращать уже некуда. Но, к сожалению, нашли, где урезать ещё», — заявил Карл Боудуэн, президент профсоюза работников TVA, в комментарии The Canadian Press.

По его словам, с 12 января на каждой региональной станции TVA останется только один оператор камеры, что создаст колоссальную нагрузку на журналистов и приведёт к снижению качества регионального освещения.

«Мы в шоке. Это удар, которого никто не ожидал… Это тревожная потеря для региональной журналистики», — добавил Боудуэн.

Пьер Карл Пеладо вновь обратился к правительственным структурам с призывом срочно ввести конкретные меры поддержки частного телевидения.

Он выразил сожаление, что налоговые льготы для журналистики не распространяются на телевещание, что значительно осложняет финансовое положение компаний отрасли.

Блок Квебекуа обвинил федеральное правительство в бездействии.

«Решение на поверхности — вернуть налог на цифровые услуги, отменённый ранее в этом году. Это позволило бы собрать 7,2 миллиарда долларов за пять лет», — заявил депутат Мартен Шампу.

Министр культуры и коммуникаций Квебека Матье Лакомб отметил, что его ведомство уже работает над возможными решениями после публикации доклада Рабочей группы по будущему аудиовизуальных медиа.

«Часть решения лежит в компетенции Квебек-Сити. Мы уже многое делаем для поддержки медиа, но в отношении телевидения и радио, думаю, пора пересмотреть методы помощи», — сказал Лакомб.

Министр экономики и малого бизнеса Самюэль Пулен подчеркнул важность государственных рекламных контрактов как инструмента поддержки отрасли:

«Нужно, чтобы министерства и госкомпании активнее размещали рекламу в местных СМИ. Мы все должны сыграть свою роль».

Сокращения в TVA Group — ещё один тревожный сигнал о кризисе традиционных СМИ в Квебеке. Под ударом — не только рабочие места, но и региональная журналистика, которая играет ключевую роль в жизни провинции. Без государственной поддержки, предупреждают эксперты, телевещание вне Монреаля может оказаться на грани исчезновения.

