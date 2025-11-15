Рынок недвижимости Квебека снова разогревается: снижение ключевой ставки вернуло покупателей

Первые признаки оживления рынка недвижимости, на которые намекали риелторы, официально подтверждены: на фоне недавних снижений ключевой ставки Банком Канады спрос на жильё резко вырос.

Согласно данным Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), продажи жилых объектов в октябре существенно превысили показатели прошлого года — и даже опередили рекордные объёмы начала пандемии.

Покупатели возвращаются быстрее, чем ожидалось

В регионе Квебека давление особенно заметно: продажи жилья выросли на 16 %, достигнув 1031 сделки — абсолютного рекорда.

«Недавние снижении ключевой ставки с сентября пробудили подавленный спрос, — объясняет директор аналитического отдела APCIQ Шарль Бран. — Мы наблюдаем рост доверия со стороны домохозяйств, возвращение инвесторов и стремительное сокращение сроков экспозиции, особенно для домов и небольших доходных объектов».

С конца июля Банк Канады снизил ключевую ставку в общей сложности на 0,5 % (по 0,25 % 17 сентября и 29 октября).

Продажи растут, сроки продажи сокращаются

В целом по провинции продано 8577 объектов, что на 8 % больше, чем годом ранее. Количество новых объявлений выросло на такую же величину, хотя распределено оно по регионам неравномерно.

Цены продолжают расти

Одноэтажные дома: +8 %, медианная цена — 453 000 $

Доходные дома (2–5 квартир): +17 %, медианная цена — 680 000 $ (рост более чем на 100 000 $ за год)

Сроки продажи резко упали

Дома — 42 дня (–10)

Кондо — 48 дней (–7)

Доходные дома — 46 дней (–23)

Регион Квебека — впереди всей провинции

Рост здесь гораздо сильнее среднего:

+11 % на дома

+25 % на доходные дома

Продажа дома — 22 дня, доходного объекта — 20 дней

Сроки продажи буквально «испарились» — падение на 10 и 30 дней соответственно.

Риелторы называют текущую активность «почти пандемийной».

Самый проблемный сегмент: рынок кондоминиумов

На фоне общего оживления именно кондо остаются слабым звеном.

В масштабе провинции:

Продажи: –2 %

Новые объявления: +14 %

Цена: +5 %

Единственным исключением снова остаётся регион Квебека (+6 % по продажам, +17 % по ценам).

Почему кондо буксуют

Экономист APCIQ Камиль Лаберж отмечает два ключевых фактора:

Рост ежемесячных взносов по кондо — +50 % за пять лет в Монреале Новые правила Закона 16 (вступили в силу 14 августа), усилившие требования к фондам ремонта и оценке грядущих расходов на содержание зданий

Эти затраты напрямую влияют на расчёт долговой нагрузки, что делает покупку кондо менее доступной и redirectит многих покупателей к небольшим доходным объектам.

Возрождение рынка — но не без рисков

Снижение ключевой ставки дало рынку мощный толчок: покупатели активизировались, сроки экспозиции сокращаются, цены растут.

Однако такое ускорение несёт и вызовы:

дефицит доступных предложений, давление на цены, неравномерное восстановление сегментов и слабость рынка кондо.

Квебек вступает в новую фазу: более динамичную, конкурентную и — впервые за долгое время — подкреплённую оптимизмом покупателей.

