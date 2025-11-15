Рынок недвижимости Квебека снова разогревается: снижение ключевой ставки вернуло покупателей

Согласно данным Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), продажи жилых объектов в октябре существенно превысили показатели прошлого года — и даже опередили рекордные объёмы начала пандемии.
Покупатели возвращаются быстрее, чем ожидалось
В регионе Квебека давление особенно заметно: продажи жилья выросли на 16 %, достигнув 1031 сделки — абсолютного рекорда.
«Недавние снижении ключевой ставки с сентября пробудили подавленный спрос, — объясняет директор аналитического отдела APCIQ Шарль Бран. — Мы наблюдаем рост доверия со стороны домохозяйств, возвращение инвесторов и стремительное сокращение сроков экспозиции, особенно для домов и небольших доходных объектов».
С конца июля Банк Канады снизил ключевую ставку в общей сложности на 0,5 % (по 0,25 % 17 сентября и 29 октября).
Продажи растут, сроки продажи сокращаются
В целом по провинции продано 8577 объектов, что на 8 % больше, чем годом ранее. Количество новых объявлений выросло на такую же величину, хотя распределено оно по регионам неравномерно.
Цены продолжают расти
-
Одноэтажные дома: +8 %, медианная цена — 453 000 $
-
Доходные дома (2–5 квартир): +17 %, медианная цена — 680 000 $ (рост более чем на 100 000 $ за год)
Сроки продажи резко упали
-
Дома — 42 дня (–10)
-
Кондо — 48 дней (–7)
-
Доходные дома — 46 дней (–23)
Регион Квебека — впереди всей провинции
Рост здесь гораздо сильнее среднего:
-
+11 % на дома
-
+25 % на доходные дома
-
Продажа дома — 22 дня, доходного объекта — 20 дней
Сроки продажи буквально «испарились» — падение на 10 и 30 дней соответственно.
Риелторы называют текущую активность «почти пандемийной».
Самый проблемный сегмент: рынок кондоминиумов
На фоне общего оживления именно кондо остаются слабым звеном.
В масштабе провинции:
-
Продажи: –2 %
-
Новые объявления: +14 %
-
Цена: +5 %
Единственным исключением снова остаётся регион Квебека (+6 % по продажам, +17 % по ценам).
Почему кондо буксуют
Экономист APCIQ Камиль Лаберж отмечает два ключевых фактора:
-
Рост ежемесячных взносов по кондо — +50 % за пять лет в Монреале
-
Новые правила Закона 16 (вступили в силу 14 августа), усилившие требования к фондам ремонта и оценке грядущих расходов на содержание зданий
Эти затраты напрямую влияют на расчёт долговой нагрузки, что делает покупку кондо менее доступной и redirectит многих покупателей к небольшим доходным объектам.
Возрождение рынка — но не без рисков
Снижение ключевой ставки дало рынку мощный толчок: покупатели активизировались, сроки экспозиции сокращаются, цены растут.
Однако такое ускорение несёт и вызовы:
дефицит доступных предложений, давление на цены, неравномерное восстановление сегментов и слабость рынка кондо.
Квебек вступает в новую фазу: более динамичную, конкурентную и — впервые за долгое время — подкреплённую оптимизмом покупателей.
