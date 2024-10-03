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Новости Ураган «Хелен» унес жизни более 130 человек в Соединенных Штатах
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Ураганные ветры мешают нам жить.

Ураган «Хелен» унес жизни более 130 человек в Соединенных Штатах

Виктория Христова Окт 3, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Ураган «Хелен» унес жизни более 130 человек в Соединенных Штатах отключены 5 Просмотров

По сообщениям местной прессы, 133 человека погибли в шести штатах страны.

 

При этом около 600 граждан считаются пропавшими без вести, большинство из них исчезло в округе Банкомб на западе Северной Каролины, расположенном в южной части Аппалачей.

Город Эшвилл в этом округе также пострадал от наводнения: там число жертв составило 40 человек, хотя сам город остался целым.

В горных районах после двух дней сильных дождей реки вышли из берегов, смыв несколько небольших населенных пунктов.

Город Чимни-Рок, известный по фильмам «Последний из могикан» и «Грязные танцы», был практически полностью затоплен и превратился в болотистую местность.

Исторический центр города, включая магазины и рестораны, был полностью уничтожен. В деревне Блэк-Маунтин, население которой составляет 8400 человек, многие дома также были разрушены.

На 1 октября без электричества остаются 377 тысяч потребителей в горных округах Северной Каролины; жители готовят еду на кострах. В Южной Каролине аналогичная ситуация: почти 625 тысяч человек остались без света.

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