Квебек инвестирует 54 миллиона долларов в цифровую платформу для изучения французского языка

Квебек выделил Alloprof более 54 миллионов долларов на разработку новой платформы, предназначенной для изучения французского языка, чтобы улучшить уровень владения языком учащимися начальной и старшей школы.

Министр образования Бернар Дренвиль сделал заявление в понедельник в библиотеке начальной школы в Лонгей, на южном побережье Монреаля.

“Это очень важная инвестиция. Но если мы хотим улучшить успеваемость наших студентов по французскому языку, мы должны делать подобные инвестиции”, – сказал Дрейнвилл на пресс-конференции.

Платформа, которая уже доступна в Интернете, называется Allofrançais и предназначена для дополнения работы учителей в классе. Контент будет постоянно обновляться до 2027 года. Учащиеся найдут рабочие листы, видеоролики и обучающие игры. Начиная с 2025-2026 учебного года, Alloprof, известная своими цифровыми ресурсами по различным предметам, обещает предлагать индивидуальные курсы, адаптированные к трудностям учащихся в изучении французского языка, благодаря “виртуальному ассистенту”. Занятия также будут проходить в режиме реального времени по мере продвижения учащихся.

“Мы ставим технологии на службу педагогике”, – сказал Дрейнвилл.

Искусственный интеллект найдет достойное применение, но это использование будет осуществляться “в чрезвычайно хорошо контролируемых рамках”, – сказал министр.

“Новые образовательные инструменты, которые мы собираемся создать благодаря Allofrançais, будут представлять собой контент из Квебека. Мы собираемся сделать так, чтобы культура Квебека была в центре этого нового контента”, – добавил он, подчеркнув, что пообещал поставить культуру Квебека на службу изучению языка в рамках модернизации курсов французского языка.

Студенты, нуждающиеся в помощи по окончании курса обучения на аллофрансайском, по-прежнему смогут воспользоваться новыми услугами репетиторов, предоставляемыми преподавателями, и будут иметь право на последующие встречи.

Alloprof утверждает, что оказывает поддержку 550 000 студентам, и ежегодно проводит в среднем 60 миллионов вмешательств. По словам соучредительницы и генерального директора Сандрин Фауст, с помощью этой новой платформы организация планирует провести дополнительно 22 миллиона занятий только по французскому языку в течение следующих трех лет.

“Будет создано 50 новых должностей. Мы собираемся использовать новые технологии. Будут объявлены тендеры, которые помогут нам внедрить некоторые более совершенные технологии”, – сказал Фауст вместе с министром.

В начале пресс-конференции Дрейнвиль подчеркнул важность популяризации и овладения французским языком среди молодежи, указав, в частности, на успешную сдачу министерских экзаменов.

Результаты последних июньских экзаменов, опубликованные в августе, показали, что уровень прохождения письменного теста для 5-го класса средней школы снизился до 70,7% по сравнению с 74,8% в прошлом году.

Дрейнвиль отметил, что “историческая тенденция в результатах французов не является благоприятной”.

“Мы чувствуем необходимость изменить направление. Сегодняшнее объявление является частью этих усилий”, – сказал он.

Не зная, будет ли новой платформы достаточно, чтобы обратить вспять эту тенденцию, министр сказал, что, тем не менее, он убежден, что она “изменит ситуацию” среди студентов, испытывающих трудности, утверждая, что Alloprof доказал свою ценность на протяжении многих лет.

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