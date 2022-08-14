Чтиво выходного дня: Очень жадная леди

Потеряв красоту, Екатерина Говард утратила и власть над людьми, а вместе с тем и жажду к жизни.

Чтобы смыть с лица черную краску, пришлось тереть кожу так, что кажется, у нее и вовсе не осталось лица. Какое унижение! И все по прихоти этого глупого короля Якова и его самодовольной королевы.

Для маскарада двенадцатой ночи 1605 г. королева попросила Екатерину Говард выступить в «Маске черноты», а это значило дикий наряд и черное лицо. Ну ничего, графиня придумает способ отомстить.

Екатерина Говард, графиня Саффолк не заблуждалась, касательно умственных способностей своей госпожи. Она служила королеве Анне Датской с первого дня ее прибытия в Англию, занимая высокую должность Хранительницы Драгоценностей. Это означало, что в ведении леди Екатерины все доходы и расходы королевы, а также шкатулка с королевскими драгоценностями.

Более того, леди Саффолк занималась распределением квартир для придворных в Гринвическом дворце, а это давало огромную власть и дополнительную возможность заработать. А так как Екатерине всегда всего было мало, она никогда не упускала возможность получить дополнительную прибыль.

В тоже время муж Екатерины, Томас Говард, был при короле Якове I лордом-казначеем, так что можно сказать, что в руках этой семейной пары были все финансы королевской семьи.

Юность Екатерины Невет пришлась на конец царствования королевы Елизаветы I. Прибыв ко двору, красавица быстро нашла себе мужа, выйдя замуж за барона Ричарда Рича. Королева оценила внимательность и аккуратность фрейлины и назначила ее хранительницей драгоценностей. Эту должность Екатерина сохранила и будучи придворной дамой супруги следующего короля, Якова Стюарта.

Второй муж Екатерины был влиятельный Томас Говард. Яков Стюарт приблизил его к себе, как сына человека, которого его мать рассматривала как потенциального мужа. И он безусловно доверял ему.

Короля Екатерина презирала. Он был совершенно не похож на великую Елизавету Тюдор. Королева Екатерине тоже не нравилась, хотя она и притворялась ей подругой. Когда у Анны родилась дочь София, леди Говард даже попросили стать крестной, но девочка не дожила до крестин.

Графине всегда было всего мало. Внимания, уважения, денег… Поэтому она не стеснялась использовать свое положение. Все кроме короля и королевы знали, что леди Говард берет за свои услуги взятки. Исключения не было даже для тех джентльменов, кто, покоренный улыбкой и белоснежной кожей красивой графини, оказывались у нее в спальне.

Но кто при дворе не берет взятки… Если хочешь приблизиться к королю или получить положительное решение по своему вопросу, придется раскошелиться.

Кстати, деньги были не единственным, в чем Екатерина не могла остановиться. Своему супругу Томасу Говарду леди родила четырнадцать детей. И каждому готовила великое будущее. Для девочек были организованы браки с лучшими и влиятельнейшими семействами. Одна из дочерей была выдана замуж за наследника Роберта Селила, графа Солсбери.

Но ведь Екатерине всегда всего было мало, а еще она не умела вовремя остановиться. Когда к ней поступило предложение от испанского посла, леди с радостью согласилась. Подумаешь, иногда рассказывать о том, куда собирается король, или передавать записки Роберту Сесилу. Даже когда стало понятно, что речь идет о серьезном заговоре, и испанцы заинтересованы в физическом устранении короля, это не остановило агентессу «Родан», как она проходила в иностранных шифровках.

Когда Пороховой заговор провалился и начались допросы, леди Говард была арестована одной из первых. Прямых улик против нее не было, но разнообразные свидетельства о взятках и услугах посыпались со всех сторон. Королева Анна была весьма разочарована в подруге и той приказали удалиться в свои поместья и больше никогда не появляться при дворе.

Король тщательно расследовал дело, чтобы узнать, был ли замешал в заговоре его друг Томас Говард. Но никаких доказательств измены своего казначея не нашел. Было признано, что граф Саффолк попал под дурное влияние своей жены.

Правда через некоторое время Екатерина была прощена. Она вернулась ко двору и все забыли вплоть до 1618 года, когда опять вскрылось дело о крупных взятках со стороны графини Саффолк.

И даже новая ссылка не угомонила прекрасную и жадную леди. Она продолжала принимать суммы в благодарность за то, что напишет королю или королеве с просьбой или ходатайством и распространила свою коррумпированную сеть на всех джентри и купцов, желавших добиться аудиенции с Томасом Говардом. Лорду-казначею только сочувствовали и немного насмехались, что жена имеет над ним такую власть…

Но, видимо, он действительно любил свою некогда красивую жену. Некогда, потому что в 1619 году жадная красавица переболела оспой. Ее лицо было обезображено и больше она уже не могла считаться одной из самых очаровательных леди Англии.

Потеряв красоту, Екатерина Говард утратила и власть над людьми, а вместе с тем и жажду к жизни.