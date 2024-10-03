Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Функция выявления апноэ во сне на Apple Watch получила одобрение канадских властей

Функция выявления апноэ во сне на Apple Watch получила одобрение канадских властей

Степан Артемьевский Окт 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Функция выявления апноэ во сне на Apple Watch получила одобрение канадских властей отключены 8 Просмотров

Apple была разрешена Health Canada — министерством здравоохранения страны — использовать свою уникальную технологию для обнаружения апноэ во сне, после получения сходного разрешения от FDA в начале месяца.

 

Это одобрение позволяет Apple внедрять функцию оповещения об апноэ во сне для совместимых моделей в Канаде, включая такие, как Apple Watch Series 10, 9 и Ultra 2.

Данная функция применяет акселерометр устройства, чтобы отслеживать движения запястья, которые связаны с нарушениями дыхания во сне.

Учитывая, что апноэ во сне затрагивает свыше 1 миллиарда людей по всему миру и часто остается невыявленным, данное нововведение направлено на повышение качества жизни пользователей.

Оно будет анализировать данные каждые 30 дней и информировать о потенциальных нарушениях дыхания, если будут выявлены постоянные признаки умеренной или тяжелой формы апноэ.

Apple предполагает, что к концу месяца функция уведомлений о апноэ станет доступна более чем в 150 странах и регионах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*