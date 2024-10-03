Функция выявления апноэ во сне на Apple Watch получила одобрение канадских властей

Это одобрение позволяет Apple внедрять функцию оповещения об апноэ во сне для совместимых моделей в Канаде, включая такие, как Apple Watch Series 10, 9 и Ultra 2.
Данная функция применяет акселерометр устройства, чтобы отслеживать движения запястья, которые связаны с нарушениями дыхания во сне.
Учитывая, что апноэ во сне затрагивает свыше 1 миллиарда людей по всему миру и часто остается невыявленным, данное нововведение направлено на повышение качества жизни пользователей.
Оно будет анализировать данные каждые 30 дней и информировать о потенциальных нарушениях дыхания, если будут выявлены постоянные признаки умеренной или тяжелой формы апноэ.
Apple предполагает, что к концу месяца функция уведомлений о апноэ станет доступна более чем в 150 странах и регионах.
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