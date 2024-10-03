Протесты: зажигательные предметы брошены в полицейского, повреждены окна в университете Конкордия

Во время акции протеста в университете Конкордия было повреждено несколько окон, на которых из баллончика была нанесена надпись “Свободная Газа”, сообщает полиция Монреаля.

Полиция сообщила, что “импровизированная” акция протеста началась около 9:15 вечера, когда около 50 человек собрались возле бульвара Мезоннев и улицы Ги.

В полицию поступил звонок в службу 911 о том, что протестующие разбили окна в университете. Когда полицейские прибыли на место, они увидели, что группа людей направляется в сторону улицы де ла Монтань. По словам представителя полиции Жан-Пьера Брабанта, неизвестные также повредили окна “многих предприятий” в центре города, а затем начали убегать с места происшествия в сторону станции метро Peel.

По словам Брабанта, произошла погоня, в ходе которой один из протестующих бросил в офицера зажигательный предмет, возможно, “коктейль Молотова”. Никто из офицеров или представителей общественности не пострадал после того, как предмет загорелся, добавил он.

Полиция арестовала четырех человек в возрасте около 20 лет, которые были отпущены без предъявления обвинений. Полиция сообщает, что расследование продолжается, и следователи изучают записи с камер наблюдения, собирая дополнительные доказательства. Обвинения могут быть предъявлены позднее.

К 11 часам протест был под контролем. На видео, опубликованном группой “Студенты за честь и сопротивление Палестины – Конкордия” в социальных сетях, видно, как в здании Генри Ф. Холла было разбито несколько окон.

В своем посте они написали, что “свободные студенты предприняли действия” в здании, “поскольку университет продолжает игнорировать призывы студентов и гордится своими связями с учреждениями, причастными к геноциду”.

Мэр Монреаля Валери Плант назвала действия протестующих “неприемлемыми”.

“Мы не потерпим этого”, – написала она в своем посте в X, ранее называвшемся Twitter. “Демонстрации – это одно, но повреждение имущества, нанесение увечий другим людям и нанесение ущерба физической неприкосновенности наших блюстителей порядка – это совсем другое”.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель также отреагировал на X, написав, что “недопустимо нападать подобным образом на наших полицейских”.

“В Квебеке нам повезло, что мы можем свободно выражать свое мнение. Как общество, мы не можем мириться с актами насилия или подстрекательства к ненависти. Я призываю всех политиков осудить их”, – сказал он, добавив, что в ближайшее время намерен провести встречу с представителями министерства, чтобы обсудить вопросы общественной безопасности в преддверии годовщины нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября.

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