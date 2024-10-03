Опубликован список разделов языкового законодательства Квебека, которые муниципалитеты хотят отменить

Юрист Джулиус Грей говорит, что закон будет иметь “огромные последствия” для городов, которые имеют право обслуживать граждан как на английском, так и на французском языках.
Муниципалитетам Квебека, не имеющим официального двуязычного статуса, запрещено общаться с гражданами на английском языке.
Вот список некоторых статей 96-го законопроекта, которые, по мнению истцов, должны быть признаны недействительными и утратившими силу:
— Статья 19. После публикации результатов каждой переписи квебекский орган по контролю за языками может направлять уведомления в двуязычные муниципалитеты, где английский является родным языком менее чем для половины жителей. Двуязычный статус муниципалитета автоматически аннулируется, если его совет в течение 120 дней с момента получения уведомления не примет решение о том, что он желает сохранить свой статус.
— Статья 114. Лицо, проводящее проверку соблюдения языковых правил Квебека, может “войти в любое разумное время в любое место”, за исключением частного дома, чтобы сфотографировать это место или находящуюся там собственность. Инспектор также может “приказать любому присутствующему лицу, имеющему доступ к любому компьютеру, оборудованию … использовать его для доступа к данным, имеющим отношение к применению (законопроекта 96), которые содержатся в электронном устройстве, компьютерной системе или другом носителе, или для проверки, изучения, обработки, копирования или распечатки таких данных.”
— Статья 115. Лицо, проводящее проверку в соответствии с законопроектом 96, может путем направления уведомления потребовать от любого лица предоставить ему в течение разумного срока, определенного в уведомлении, любую информацию или документ, относящиеся к выполнению этого акта.
— Статья 117, изменяющая раздел 204.31 Квебекской языковой хартии. В случае несоблюдения муниципальным органом какого-либо положения настоящего закона или нормативного акта министр французского языка может до тех пор, пока этот орган не устранит допущенное нарушение, отказывать в любой субсидии, которую министр предоставляет этому органу.
— Статья 117, изменяющая раздел 204.32 Квебекской языковой хартии. В тех случаях, когда государственный служащий или лицо, занимающее государственную должность, не соблюдает какое-либо положение настоящего закона или нормативного акта, каждое учреждение гражданской администрации устанавливает дисциплинарные меры для предотвращения и наказания за такое несоблюдение членами своего персонала своих функций.
В альянс, объединяющий 23 двуязычных муниципалитета, входят Baie d’Urfé, Beaconsfield, Blanc-Sablon, Bonne-Espérance, Chichester, Côte Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Havelock, Hope Town, Kazabazua, Kirkland, L’Isle-aux-Allumettes, Montréal-Ouest, Mulgrave-et-Derry, New Carlisle, Pointe-Claire, Senneville, Sheenboro, Shigawake, Stanbridge East, Wentworth, и Westmount.
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