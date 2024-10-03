Профсоюз профессоров права Университета Макгилла соглашается возобновить занятия

Профсоюз, представляющий профессоров права Университета Макгилла, согласился приостановить забастовку до следующей встречи с арбитром.

Ассоциация профессоров права университета Макгилла (AMPL) бастует с августа, и в понедельник администрация университета пригрозила отменить семестр для студентов-юристов, если профсоюз не согласится прекратить забастовку до конца дня.

Во вторник утром ректор McGill Крис Манфреди и президент AMPL Эван Фокс-Декант выступили с совместным заявлением для студентов-юристов, в котором заявили, что профсоюз согласился прекратить забастовку до собрания 8 октября.

“В течение этого периода стороны попытаются найти единый подход между различными профессорскими союзами для заключения коллективных соглашений с университетом”, – говорится в заявлении. “Занятия возобновятся не позднее 3 октября”.

Ожидается, что декан юридического факультета Роберт Леки и заместитель декана Тина Пайпер опубликуют более подробную информацию о соглашении в ближайшие дни.

Канадская пресса сообщила в понедельник, что университет предложил отказаться от судебного оспаривания права преподавателей на создание профсоюза, если они согласятся коллективно обсудить условия труда с другими профсоюзами в школе.

Профсоюз, в который входят более 40 профессоров, заявил, что преподаватели не вернутся в аудитории, пока McGill не отменит судебный пересмотр. Профсоюз также требует повышения заработной платы и более активного участия в управлении факультетом.

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