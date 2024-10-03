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Новости Профсоюз профессоров права Университета Макгилла соглашается возобновить занятия
McGill
Одно из зданий Университета McGill.

Профсоюз профессоров права Университета Макгилла соглашается возобновить занятия

Виктория Христова Окт 3, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Профсоюз профессоров права Университета Макгилла соглашается возобновить занятия отключены 1 Просмотров

Профсоюз, представляющий профессоров права Университета Макгилла, согласился приостановить забастовку до следующей встречи с арбитром.

 

Ассоциация профессоров права университета Макгилла (AMPL) бастует с августа, и в понедельник администрация университета пригрозила отменить семестр для студентов-юристов, если профсоюз не согласится прекратить забастовку до конца дня.

Во вторник утром ректор McGill Крис Манфреди и президент AMPL Эван Фокс-Декант выступили с совместным заявлением для студентов-юристов, в котором заявили, что профсоюз согласился прекратить забастовку до собрания 8 октября.

“В течение этого периода стороны попытаются найти единый подход между различными профессорскими союзами для заключения коллективных соглашений с университетом”, – говорится в заявлении. “Занятия возобновятся не позднее 3 октября”.

Ожидается, что декан юридического факультета Роберт Леки и заместитель декана Тина Пайпер опубликуют более подробную информацию о соглашении в ближайшие дни.

Канадская пресса сообщила в понедельник, что университет предложил отказаться от судебного оспаривания права преподавателей на создание профсоюза, если они согласятся коллективно обсудить условия труда с другими профсоюзами в школе.

Профсоюз, в который входят более 40 профессоров, заявил, что преподаватели не вернутся в аудитории, пока McGill не отменит судебный пересмотр. Профсоюз также требует повышения заработной платы и более активного участия в управлении факультетом.

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