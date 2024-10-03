Как купить недорогой дом?

Продолжается нехватка недвижимости на рынке недорогого жилья. Вчера с моими клиентами посмотрели дом, у которого на улице стояла очередь.

Время на визит каждой семье ограничено 15 минутами, чтобы много людей одновременно не скапливалось в маленьком недорогом доме, требующего капитальный ремонт. Итог после двух дней визитов: продавец получил 11 предложений о покупке!

В соответствии с нашей действующей системой множественных торгов или системой слепых торгов покупатель не может знать какую цену предложили другие покупатели.

Сейчас рынок не такой активный как во время пандемии, когда некоторые дома были проданы на 100 000$ дороже начальной цены. К сожалению, некоторые риелторы специально занижают цену дома, чтобы привлечь много покупателей и устроить ажиотаж.

Я советую использовать другую тактику: есть дома, которые уже полгода стоят на продажу. Можно попробовать сделать предложение гораздо ниже начальной цены и если продавец мотивирован, он согласится на ваше предложение.

С первого декабря 2023 года продавцы в Онтарио могут выбирать между аукционами вслепую или публичными. Партия Quebec Solidaire тоже предложила проводить открытые аукционы, чтобы знать какие предложения получил продавец. Для этого продавец должен дать свое согласие, что совсем не в его интересах.

Покупатель посещает дом, запрашиваемая цена которого составляет 499 000 долларов. Он делает предложение на сумму 470 000 $, т.к. крышу и окна нужно срочно менять. На следующий день его брокер по недвижимости сообщает ему, что были получены еще два предложения. Это дом, который очень хорошо отвечает его потребностям, и он повышает его цену до 510 000 $. Его предложение выбрано продавцом как лучшее. Логично, что при наличии нескольких предложений предлагаемая цена должна быть выше запрашиваемой.Если другие предложение составляли 490 000 долларов и 500 000$, он переплатил.