Познакомьтесь с человеком, создавшим одну из самых знаковых вывесок Монреаля

Возможно, вы этого не осознаете, но, вероятно, знакомы с работами Дэйва Арнольда.

Местный художник отвечает за ручную роспись вывесок на некоторых из самых знаковых ресторанов Монреаля.

“Итак, если вы клиент, заходящий через заднюю дверь, вам следует зайти именно туда”, – сказал Арнольд, проводя экскурсию по террасе Джо Бифа для CTV News.

Над черным входом висит одна из первых вывесок, которые когда-либо рисовали.

“А вот эта маленькая”, – сказал он, указывая на маленькую табличку, висящую над входом на кухню для персонала, – “просто “кухня”, по какой-то причине мне очень нравится именно этот ресторан. Он напоминает милый старый французский ресторан”.

Мистер Сайн, как его стали называть, уже более 15 лет привносит свою изюминку в бары и рестораны по всему городу.

“Тонкое очарование несовершенства – это то, к чему мы постоянно стремимся”, – сказал он о надписи, которую он сделал на витрине магазина Vin Papillon на улице Нотр-Дам. “Это тонкая грань между чрезмерной привлекательностью, но небольшая подвижка, небольшой штрих тут и там действительно добавляют шарма”.

Закончив мысль, Арнольд заметил, что в правом нижнем углу буквы N не хватает полоски краски.

“Кому-то стало любопытно”, – сказал он. “Вы можете видеть, что кто-то спросил: “Это действительно краска?” И их ноготь, похоже, обнаружил, что это так и есть. Это точно краска. Я вернусь сюда на следующей неделе, чтобы подкрасить это”.

Арнольд начинал с покраски витрин ресторанов в Литтл-Бургунди, но сейчас его работы распространены повсеместно. В “Майл-Энд Ньюс” он продемонстрировал свои методы на CTV News. Недавно разбили стеклянную дверь магазина Boucherie Lawrence, уничтожив одну из его картин. На прошлой неделе Арнольд вернулся к перекраске.

“Чистый холст – это самый важный шаг”, – пошутил он, тщательно протирая стеклянную дверь Windex.

Затем, когда он наносит на стекло трафаретные линии мелом, беззаботный юмор Арнольда уступает место сосредоточенности лазера. Каждая деталь тщательно продумывается. “Нужно учитывать множество факторов”, – сказал он. “Дизайн – это одно, цвет – другое. Текстура, которую вы хотите получить. Внутренняя поверхность стекла отличается от внешней”.

“Есть все эти соображения, которые, знаете ли, если вы все сделаете правильно, то в итоге все будет выглядеть довольно мило. Если вы ошибетесь с любым из них, то можете в конечном итоге выглядеть как собачий завтрак”.

На данный момент Арнольд потерял счет количеству оформленных им витрин ресторанов и магазинов, но считает, что их число приближается к 70. Каждый дизайн уникален. Но, взятые вместе, они создают общую нить, соединяющую искусство и кухню в истинно монреальском стиле.

“Мне действительно приятно осознавать, что я оставил по всему городу частички себя, своих вкусов и талантов”, – сказал он. “Это очень, очень приятно”.

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