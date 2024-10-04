С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливый четверг. Утром 15°C, Днём 17°C, Вечером 13°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball).

Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена Всемирной неделей космоса (World Space Week) Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 года (резолюция 54/68), с тем, чтобы отмечать тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.

В этот день отмечается память апостола от семидесяти Кодрата, который в 1 веке проповедовал слово Божие в Афинах и носил чин епископа. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. Мудрые люди говорили: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым». Однако существовало и другое убеждение: будто бы простому человеку не приобрести богатства, как бы он ни трудился. «Кондрат с Ипатом помогают богатеть богатым», — говорили по этому поводу.

4 октября 1582 года, 442 года назад, по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, названный по имени папы григорианским.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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