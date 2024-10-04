Городские власти демонтируют лагерь бездомных возле начальной школы Лонгей

В понедельник под наблюдением сотрудников полиции бригады из города Лонгей демонтировали лагерь бездомных возле начальной школы Petits-Explorateurs.

Рабочие убрали несколько “поселений”, которые были установлены на углу улиц Бурасса и Де Пре.

Городские власти заявили, что палаточный городок необходимо перенести в связи с предстоящими строительными работами в церкви неподалеку.

Ресторан Halte du coin теперь расположен в центре Жанны Дюфресной, недалеко от угла Шамбли-роуд и бульвара Кюре-Пуарье, и вмещает 35 человек.

“В данном случае город Лонгей ясно дал понять, что всегда будет уделять приоритетное внимание безопасности населения Лонгея. Однако в последние дни были совершены преступные действия, что потребовало срочного вмешательства”, – говорится в заявлении городских властей для CTV News в понедельник.

Жители близлежащих районов рассказали Noovo Info, что были случаи, когда люди мочились в общественных местах на глазах у детей, и один случай, когда мужчина преследовал другого мужчину с ножом. Полиция произвела несколько арестов.

На прошлой неделе жители палаточного городка были уведомлены о том, что палатки будут демонтированы.

Городские власти добавили, что городские партнеры в сотрудничестве с региональным управлением здравоохранения окажут поддержку и услуги по переселению бездомных, пострадавших от демонтажа, и призовут их обратиться к соответствующим ресурсам.

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