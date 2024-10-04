“Очень синяя борода” и очень свежие новинки!

eTVnet – это самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи.

Обманутая неверным мужем, Наташа решает отобрать у него виллу в Турции, которую он построил на деньги семьи для своей любовницы. Однако, приехав в Турцию, Наташа обнаруживает вместо виллы на берегу моря недостроенный дом на ферме. Сосед Ахмет приветствует Наташу выстрелами из ружья: он считает землю, где стоит ее дом, своей – она досталась ему от отца. Наташе приходится все начинать с нуля. Она знакомится с Анной, которая вышла замуж за турка и теперь скучает. И пока Аня помогает Наташе обустроиться и привести в порядок часть дома, Ахмет готов на все, чтобы сделать жизнь новой соседки невыносимой и заставить ее уехать. Удастся ли ему выжить свою новую соседку, вы узнаете, включив мелодраму “Перевод с турецкого “ на сайте интерактивного ТВ eTVnet.

eTVnet – это самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! На ваши вопросы будут рады ответить приветливые сотрудники службы поддержки. Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте вот эти новинки недели eTVnet.

Очень синяя борода

Бизнесмена Виктора Ветрова загадочный шантажист обвиняет в убийстве собственной жены. Жизнь Виктора превращается в ад – бизнес рушится, друзья предают, а следственные органы роют землю, пытаясь найти хоть какие-нибудь улики, чтобы отправить Ветрова за решетку. Единственный человек, вставший на сторону Ветрова, – бывшая возлюбленная, ныне следователь СК Инга Альмэ. Однако и Альмэ начинает сомневаться в невиновности Ветрова, когда узнает, что его первая жена Татьяна много лет назад также загадочно исчезла. Обеих жен Виктора вскоре находят мертвыми. Почерк преступлений с точностью совпадает с почерком таинственного Кунцевского потрошителя, которого долгие годы тщетно ищут все силовики Москвы. Ветрову предстоит сделать невозможное, чтобы доказать свою невиновность. А для того, чтобы спасти будущее, и Ветрову, и Инге придется исправить ошибки далекого прошлого.

Лето в городе

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

На своем месте

Три подруги Инга, Даша и Лариса дружат уже много лет. Инга – домохозяйка и мать троих детей. Даша работала стюардессой, но после развода с мужем уволилась и подрабатывает репетитором английского. Лариса – следователь, и сейчас она после долгого перерыва наконец возвращается на любимую работу. Муж Инги Артем – владелец небольшой фирмы, занимающейся грузоперевозками, заключает “выгодный” контракт на перевозку некоего груза. Он не знает, что его друг и бизнес-партнер Рубен за его спиной договорился с заказчиком, криминальным авторитетом, угнать грузовик фирмы вместе с грузом. А вскоре Инга попадает в ловушку – в багажнике своей машины она обнаруживает труп. Она решает провести собственное расследование и привлекает к этому делу подруг.

Танцуй, Селедка

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема – мертвый отец неожиданно “оживает”, продолжает называть дочь “селедкой” как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.