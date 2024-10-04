Согласно новому опросу, PQ укрепляет свое лидерство над CAQ

Опрос, проведенный по заказу L’actualité, был проведен 26 сентября среди 1111 взрослых жителей Квебека.
Согласно результатам опроса, в начале парламентской сессии партия Поля Сен-Пьера Пламондона набрала 34% голосов избирателей, за которых намеревались проголосовать, по сравнению всего с 22% за CAQ.
Таким образом, PQ использует в своих интересах неудачи CAQ, которому пришлось столкнуться с потерей своего суперминистра Пьера Фитцгиббона и министра внутренних дел Юри Шассена.
CAQ также подвергся критике со стороны генерального директора Hydro-Québec Майкла Сабиа за его энергетический выбор, а затем со стороны оппозиционных партий за развитие сектора аккумуляторных батарей и государственную помощь Northvolt.
Таким образом, по мнению фирмы Pallas, при поддержке 34% у PQ были бы все шансы сформировать правительство большинства.
Либеральная партия Квебека получила 18% поддержки. Консервативная партия Квебека набрала 14% голосов, в то время как “Солидарность Квебека” заняла последнее место с 12% намерений проголосовать.
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