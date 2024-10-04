Согласно новому опросу, PQ укрепляет свое лидерство над CAQ

Партия Квебека (PQ) укрепляет свое лидерство над коалицией “Авенир Квебек” (CAQ), согласно новому опросу Pallas, опубликованному во вторник.

Опрос, проведенный по заказу L’actualité, был проведен 26 сентября среди 1111 взрослых жителей Квебека.

Согласно результатам опроса, в начале парламентской сессии партия Поля Сен-Пьера Пламондона набрала 34% голосов избирателей, за которых намеревались проголосовать, по сравнению всего с 22% за CAQ.

Таким образом, PQ использует в своих интересах неудачи CAQ, которому пришлось столкнуться с потерей своего суперминистра Пьера Фитцгиббона и министра внутренних дел Юри Шассена.

CAQ также подвергся критике со стороны генерального директора Hydro-Québec Майкла Сабиа за его энергетический выбор, а затем со стороны оппозиционных партий за развитие сектора аккумуляторных батарей и государственную помощь Northvolt.

Таким образом, по мнению фирмы Pallas, при поддержке 34% у PQ были бы все шансы сформировать правительство большинства.

Либеральная партия Квебека получила 18% поддержки. Консервативная партия Квебека набрала 14% голосов, в то время как “Солидарность Квебека” заняла последнее место с 12% намерений проголосовать.

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