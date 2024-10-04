Непростой спор между Лего и главой Alstom

В то время как его контракт на строительство вагонов для трамвая Квебека находится под угрозой, глава Alstom Анри Пупар-Лафарж говорит, что он «полностью доверяет властям в завершении проекта».

В рамках своей миссии во Францию премьер-министр Франсуа Лего в среду посетил штаб-квартиру французского гиганта, расположенную в Сен-Уэне, пригороде Парижа, чтобы встретиться с г-ном Пупар-Лафаржем.

Alstom приобрела железнодорожное подразделение Bombardier в 2020 году ; его крупнейшим акционером является касса депозитов и инвестиций.

«Мне было очень больно, когда Bombardier Transport был продан Alstom. У меня были большие амбиции в отношении Bombardier Transport», – признался г-н Лего по прибытии на место. Он выразил удовлетворение тем, что штаб-квартира Alstom в Северной и Южной Америке находится в Квебеке в соответствии с обязательствами, принятыми французской компанией, особенно с учетом того, что в этом секторе нет «крупных игроков в Соединенных Штатах» и что «многие проекты» ожидаются в крупных городах США.

“Транспорт, трамваи, поезда – это отрасль, которая находится в сильном развитии. Мы хотим решить, как вместе развивать компанию», – сказал г-н Лего в беседе с главой Alstom.

«Для меня большая честь и удовольствие видеть премьер-министра Квебека здесь, с нами, и это подчеркивает важность наших квебекских связей и подчеркивает важность нашей деятельности в Квебеке. Мы действительно поговорим с премьер-министром о развитии бизнеса в Квебеке», – заявил Пупар-Лафарж.

Деликатный вопрос также возник при обсуждении контракта, заключенного Alstom в прошлом году на строительство вагонов для трамвая Квебека, стоимостью 569 миллионов долларов. Это был единственный участник торгов после отказа немецкой Siemens. Продукция предназначена для завода в Покатьере.

Однако с тех пор CDPQ Infra, дочерняя компания депозитной кассы, пересмотрела проект по просьбе правительства, и последнее приняло решение в пользу первой фазы начала реализации проекта еще в июне. Среди изменений в проекте Квебек-Сити: составы стали короче, а вагоны имеют гибридное питание (от провода и от аккумулятора), а не только от провода, как это было предусмотрено контрактом. Напомним, что конкурент Alstom, немецкая Siemens, выступала за гибридные технологии.

Во вторник Франсуа Лего заявил, что «неясно», нужно ли возвращаться к торгам, чтобы соответствовать международным правилам игры. Он повторил это сообщение г-ну Пупар-Лафаржу. «В настоящее время наши юристы проводят проверку. Однозначного ответа нет. Я предполагаю, что Пупар-Лафарж хочет, чтобы тендер не возобновлялся, а чтобы существовал старый».

« Мы очень счастливы и для нас большая честь, что город Квебек выбрал нас для этого проекта. Мы полностью доверяем властям в его реализации», – ответил со своей стороны генеральный директор и администратор Alstom.

В Квебеке у Alstom 2135 рабочих мест в трех городах : 1015 в Сен-Брюно-де-Монтарвиль, 615 в Монреале и 505 в Ла Покатьер.

С тех пор как эта французская компания приобрела Bombardier в 2020 году, ее акции на фондовой бирже потеряли примерно половину своей стоимости.

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