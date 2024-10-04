Иммигрант из России собрал дрифтовый Porsche Cayenne в Канаде с мотором LS2 V8

Познакомьтесь с дрифтовым Porsche Cayenne и его владельцем Василием, который с гордостью сообщает о своем происхождении из России на видео в популярной сети.

Василий приобрел старый Cayenne с сгоревшим двигателем и всегда хотел сделать свап на LS.

И он это сделал: теперь под капотом установлен 6,0-литровый LS2 V8 с нагнетателем, который развивает 530 л.с. и соединен с коробкой передач от BMW E92 335i.

Интересно, что этот автомобиль сохранил оригинальные оси и дифференциал Porsche, позволяя ему демонстрировать впечатляющие углы заноса и раскручивать задние колеса до невероятных оборотов.

Из-за того, что стандартный Cayenne слишком высок для дрифта, подвеска была опущена на 230 мм, что уменьшило клиренс до примерно 50 мм.

Также установлены 22-дюймовые диски и новые тормоза Wilwood.

Салон Cayenne отличается роскошью: фронтальные сиденья от Bentley отделаны красной кожей и черным алькантарой, а также имеется мощная система с четырьмя динамиками в каждой передней двери.

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