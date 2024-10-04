Канада планирует ужесточить правила выдачи рабочих виз

Иммиграционная система Канады проходит серьезные трансформации, касающиеся количества иностранных студентов, трудовых мигрантов и постоянных резидентов.

К 1 ноября правительство представит новый иммиграционный план на ближайшие три года.

Для получения разрешения на трудоустройство будет необходимо знание английского или французского языка, что упростит интеграцию в страну.

С 1 ноября 2024 года выпускникам вузов потребуется уровень владения английским языком не ниже CLB 7, а для колледжей — не ниже CLB 5.

Доля временных жителей уменьшится до 5% от общего населения Канады, в то время как сейчас этот показатель составляет 6,5%.

Выпускникам государственных колледжей разрешат работать до трех лет после окончания обучения, если их профессия востребована.

Также планируются более строгие меры по ограничению доступа к открытым рабочим визам для супругов студентов, обучающихся в аспирантуре и некоторых специализированных программах.

Рабочие разрешения будут в основном доступны лишь супругам высококвалифицированных специалистов, кроме того, супруги работников ключевых отраслей, таких как здравоохранение и строительство, сохранят свои права на трудоустройство.

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