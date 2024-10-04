Ипотечного брокера станет проще поменять

Правила ипотеки для домовладельцев, которые хотят сменить банк при продлении кредита, будут изменены с 21 ноября.

Управление суперинтенданта финансовых учреждений (BSIF) подтвердило прессе, что больше не будет требовать от банков применения стресс-теста по ипотечным кредитам к заемщикам, которые меняют кредиторов при продлении своего кредита.

Это изменение позволит заемщикам с незастрахованной ипотекой легче сменить банк, объясняет Кэролайн Массе из BSIB, и должно стимулировать банки предлагать более низкие ставки по ипотечным кредитам, чтобы удержать своих нынешних заемщиков и привлечь новых клиентов.

Цель стресс-теста-убедиться, что заемщики имеют достаточный доход для погашения ссуды в случае повышения процентных ставок.

Канадские кредиторы обязаны пройти этот тест при подаче заявки на первоначальный заем.

В настоящее время только заемщикам с застрахованным ипотечным кредитом не нужно пересматривать тест, если они меняют банк.

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