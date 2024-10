С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечная суббота. Утром 17°C, Днём 19°C, Вечером 14°C.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей (World Teachers’ Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

В этот день особенно чествуют двух святых — мученика Фоку и пророка Иону. На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу — в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька – крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали с солью, луком и квасом. Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

Декретом Национального конвента, принятым 5 октября 1793 года, в период Французской революции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь, объявивший начало новой эры.

5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы (сегодня — Международный союз охраны природы и природных ресурсов, МСОП, англ. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) со штаб-квартирой в городе Гланде (Швейцария).

Газета «Московские новости» ведет свою родословную от англоязычной газеты Moscow News, первый номер которой вышел 5 октября 1930 года. Газета была создана как издание для иностранных специалистов в СССР.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

