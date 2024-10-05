Квебекский Блок ведет “маленький оппортунистический заговор”

Квебекский блок хотел бы провести поспешные выборы, в результате которых консервативное правительство одобрило бы его проект суверенитета, отсюда его ультиматум и его предложение увеличить пенсию по старости (PSV) для лиц в возрасте от 65 до 74 лет.

Об этом заявил министр по делам пожилых людей Стив Маккиннон во время дебатов по предложению о блокировке во вторник. Ранее в тот же день лидер Ив-Франсуа Бланше обвинил либералов в жестокости по отношению к пожилым людям.

“Квебекский блок, борцы за независимость, сепаратисты хотят скорейших выборов. Зачем? Чтобы привести к нам консервативное правительство, которое, по их мнению, создаст выигрышные условия для их проекта суверенитета», – заявил Маккиннон.

« Вот в чем они не хотят признаваться пожилому населению Квебека, так это в том, что их проект суверенитета и их маленький оппортунистический заговор приведут к тому, что пожилые люди пострадают».

Несмотря на эти заявления, правительство Трюдо не хотело разъяснять свою позицию по поводу 10% – ного повышения пенсии для лиц в возрасте от 65 до 74 лет, требуемого квебекским блоком. Ранее в тот же день министр финансов и заместитель премьер-министра Кристя Фриланд и министр Жан-Ив Дюкло, заявили, что готовы к обсуждению этого вопроса.

Квебекский Блок решил выдвинуть ультиматум правительству Трюдо. Предложение о блокировании, обсужденное во вторник по случаю национального Дня пожилых людей, гласит : « Пусть Палата представителей обратится к правительству с просьбой принять необходимые меры, чтобы как можно скорее была предоставлена королевская рекомендация по законопроекту C-319».

Этот законопроект предусматривает повышение на 10% пенсии лицам в возрасте 75 лет и старше с момента его вступления в силу в 2022 году. Это также увеличило бы размер льготы с 5000 до 6500 долларов в отношении дохода от работы человека при расчете суммы надбавки к гарантированному доходу. Четыре миллиона пожилых людей выиграют от этого по всей стране, в том числе миллион в Квебеке, заявил лидер блокистов.

Королевская рекомендация означает, что правительство санкционирует расходы, которые повлечет за собой этот законопроект, исходящий от оппозиционной партии. По словам парламентского директора по бюджету, они составят не менее 3 миллиардов в год. Эта рекомендация должна быть дана правительством на этапе третьего чтения, которое началось на прошлой неделе, в противном случае законопроект не будет принят .

«Чем старше становятся пожилые люди, тем более финансово уязвимыми они становятся. Их доход уменьшается с возрастом, в то время как им часто приходится тратить больше, чтобы покрыть свои медицинские расходы», – защищал министр Маккиннон.

« По правде говоря, наше правительство сделало больше, чем любое другое федеральное правительство в Канаде, для поддержки пожилых людей»,-заявила министр финансов и заместитель премьер-министра Кристя Фриланд. Она привела аргумент о справедливости между поколениями и ограниченных финансовых ресурсах, чтобы оправдать тот факт, что только люди в возрасте 75 лет и старше получают выгоду от повышения.

« Вопрос в том, является ли этот законопроект лучшим законопроектом для поддержки наиболее уязвимых пожилых людей в Квебеке»,-спросил министр Жан-Ив Дюкло.

Либералы, как и новые демократы, выступили против того факта, что блок Квебека проголосовал против национальной программы стоматологической помощи. Министр Дюкло напомнил, что программа пользуется популярностью у пожилых жителей Квебека.

“Провинция, которая больше всего выигрывает от стоматологической помощи, – это Квебек, и блок проголосовал против», – подчеркнул, в свою очередь, депутат от НДП Александр Булерис.

«Когда говорят, что вы выходите на пенсию с пенсионным обеспечением в размере около 8000 долларов в год, это абсолютно катастрофично»,-заявил Пьер-Клод Пулен из финансового комитета AQDR.

Новая демократическая партия проголосует за предложение блока Квебека. Консервативная партия напомнила, что поддерживает законопроект C-319, не уточнив, собирается ли она также поддержать это предложение. Это один из законодательных актов, которые квебекский блок хочет принять к 29 октября, в противном случае он угрожает свергнуть правительство.

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