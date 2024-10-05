“Расширение сервиса и улучшенная уборка снега” – новые предложения от BIXI Montreal

В тендере, опубликованном несколько дней назад, парамуниципальный орган указывает, что он «желает получать предложения об услугах по уборке снега, чтобы реализовать свою сеть самообслуживания велосипедов в зимний период ». В нем сообщается, что количество станций увеличится с примерно 150 до почти 200, что составляет около 4500 пунктов аренды транспортного средства.
«Их конкретное местоположение будет объявлено в конце октября вместе с другими новинками, связанными с расширением на сезон 2024-2025 годов»,- сообщает пресс-секретарь BIXI Клеманс Жиру-Трембле.
«Меры будут приняты в связи с уборкой снега в результате пилотного проекта, который позволил выявить некоторые факторы, на которые следует обратить внимание. Сам способ уборки снега оборудованием будет оптимизирован», – продолжает г-жа Жиру-Трембле. Прошлой зимой многие участники дорожного движения жаловались на трудности с парковкой своих велосипедов, поскольку снег закрывал некоторые точки крепления.
Чтобы избежать таких проблем этой зимой, в тендере уточняется, что отныне вокруг каждой станции должен быть полностью расчищен « радиус 4 фута», а также таблички, платформы, тумбы, коврики и якорные стоянки. « Внутренняя часть опорных пунктов должна быть очищена от снега и льда»,-пишет пресс-секретарь, который также призывает расчистить от снега « всю пешеходную дорожку, идущую параллельно» станции.
« В этом году также добавляется противообледенительная система на штоках, чтобы облегчить пользователям изменение высоты сидений”,-объясняет пресс-секретарь.
Необходимо будет провести абразивную обработку «всей территории, прилегающей к станции», добавляет организация, которая также хочет убрать «снег со всех велосипедных сидений».
В свой первый зимний сезон в прошлом году использование велосипедов оказалось очень популярным. За четыре месяца около 53 000 человек воспользовались велосипедами организации, совершая в среднем 3727 поездок в день. Это намного больше, чем предполагалось изначально.
Опрос, проведенный в марте среди 3400 пользователей, также показал, что 24% из них продлили свою подписку зимой, в то время как оценки указывали в лучшем случае на 13%.
« Это демонстрирует, что расширение предложения привлекает больше людей», – заявил прошлой весной генеральный директор BIXI Кристиан Верметт в кулуарах пресс-конференции. По его словам, сеть в целом хорошо отреагировала во время семи периодов уборки снега и эпизодов ледяного дождя, произошедших зимой.
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