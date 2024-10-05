“Расширение сервиса и улучшенная уборка снега” – новые предложения от BIXI Montreal

Как стало известно, после первой зимы, отмеченной некоторыми неудачами, BIXI Montreal прилагает все усилия для улучшения уборки снега на своих станциях, поскольку служба готовит расширение своего предложения на следующий холодный сезон.

В тендере, опубликованном несколько дней назад, парамуниципальный орган указывает, что он «желает получать предложения об услугах по уборке снега, чтобы реализовать свою сеть самообслуживания велосипедов в зимний период ». В нем сообщается, что количество станций увеличится с примерно 150 до почти 200, что составляет около 4500 пунктов аренды транспортного средства.

«Их конкретное местоположение будет объявлено в конце октября вместе с другими новинками, связанными с расширением на сезон 2024-2025 годов»,- сообщает пресс-секретарь BIXI Клеманс Жиру-Трембле.

«Меры будут приняты в связи с уборкой снега в результате пилотного проекта, который позволил выявить некоторые факторы, на которые следует обратить внимание. Сам способ уборки снега оборудованием будет оптимизирован», – продолжает г-жа Жиру-Трембле. Прошлой зимой многие участники дорожного движения жаловались на трудности с парковкой своих велосипедов, поскольку снег закрывал некоторые точки крепления.

Чтобы избежать таких проблем этой зимой, в тендере уточняется, что отныне вокруг каждой станции должен быть полностью расчищен « радиус 4 фута», а также таблички, платформы, тумбы, коврики и якорные стоянки. « Внутренняя часть опорных пунктов должна быть очищена от снега и льда»,-пишет пресс-секретарь, который также призывает расчистить от снега « всю пешеходную дорожку, идущую параллельно» станции.

« В этом году также добавляется противообледенительная система на штоках, чтобы облегчить пользователям изменение высоты сидений”,-объясняет пресс-секретарь.

Необходимо будет провести абразивную обработку «всей территории, прилегающей к станции», добавляет организация, которая также хочет убрать «снег со всех велосипедных сидений».

В свой первый зимний сезон в прошлом году использование велосипедов оказалось очень популярным. За четыре месяца около 53 000 человек воспользовались велосипедами организации, совершая в среднем 3727 поездок в день. Это намного больше, чем предполагалось изначально.

Опрос, проведенный в марте среди 3400 пользователей, также показал, что 24% из них продлили свою подписку зимой, в то время как оценки указывали в лучшем случае на 13%.

« Это демонстрирует, что расширение предложения привлекает больше людей», – заявил прошлой весной генеральный директор BIXI Кристиан Верметт в кулуарах пресс-конференции. По его словам, сеть в целом хорошо отреагировала во время семи периодов уборки снега и эпизодов ледяного дождя, произошедших зимой.

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