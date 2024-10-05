Проблема с кондоминиумами: как риэлторы могут помочь покупателям сориентироваться

Мы знаем, что большинство агентов по недвижимости любят продавать дома, потому что им нравится архитектура или помогать людям и работать с ними. Для многих агентов нет ничего более приятного, чем помогать людям найти свой первый дом или новое пристанище, и они часто занимаются не только покупкой или продажей недвижимости.

Общественность задает своим агентам много вопросов, но, возможно, недостаточно, когда речь заходит о продаже кондоминиумов. Оценка стоимости недвижимости в кондоминиуме сильно отличается от оценки дома на одну семью.

Будьте первой линией защиты вашего клиента при потенциальной покупке кондоминиума с предупреждающими знаками

Покупатели приобретают квартиру в корпорации, управляемой советом директоров, за которую проголосовали ее владельцы — учитывают ли агенты по недвижимости эту сложную ситуацию при продаже квартиры в кондоминиуме?

Агенты могут стать первой линией обороны при показе потенциальным владельцам кондоминиумов новых квартир, помогая им выявить признаки плохого совета директоров — и для этого им не нужно просматривать документы. Правление кондоминиума несет фидуциарную ответственность перед владельцами и самой корпорацией, поэтому они несут прямую ответственность за заброшенное здание.

Когда я впервые вошел в здание моего первого кондоминиума, я был немного удивлен, что система входа не была обновлена. Там также не было системы брелоков, только все та же старая система замков и ключей, установленная более 20 лет назад. У меня в голове что—то зазвенело, и я, помню, подумал, как это странно – ведь внедрение системы брелоков в здании не требует больших затрат, так что же это значит?

Это был первый тревожный сигнал, на который мне следовало обратить внимание, потому что проблемы не прекратились после того, как я вошел в здание.

Рассказывайте о потенциальных проблемах при просмотре недвижимости

Агенты по недвижимости могут помочь потенциальным покупателям, выявив несколько возможных предупреждающих знаков, о которых можно сообщить во время показа объекта недвижимости. В зависимости от количества предупреждающих знаков может потребоваться дополнительная проверка документов.

Покупатели могут заметить тревожные сигналы, но часто не обращают на них внимания, потому что покупка дома – это нечто невероятное. Мы все знаем, что большинство покупателей видят только эту фантастическую кухню или большой внутренний дворик, например. Все остальное просто исчезает, и любые практические признаки часто затмеваются этими замечательными функциями. Если риэлтор поможет выявить некоторые из этих признаков, он может помочь потенциальным владельцам убедиться, что они не застрянут в действительно плохом кондоминиуме, в котором есть отличная кухня.

Обратите внимание на эти распространенные признаки.

Эти небольшие знаки позволят вам, возможно, подсказать вашему покупателю, что потребуется более подробный обзор.:

1. Обновления практически отсутствуют. Если вы сталкиваетесь с задержкой во времени, это признак того, что плата не работает должным образом. Прежде чем ваш клиент совершит покупку, вы должны подумать о том, почему здание не было модернизировано.

2. Протокол собрания. Отсутствие протокола не обязательно является признаком, но это может быть поводом для рассмотрения. Правление может быть очень эффективным и выполнять большую часть управленческих функций, переписываясь друг с другом по электронной почте, поэтому они не собираются каждый месяц, а может быть, это происходит потому, что правление не работает должным образом или недемократично и не проводит заседаний.

3. Неухоженность. Загляните в углы мест общего пользования, лифты и в подворотни, чтобы узнать, как часто в здании проводится уборка. Здания нуждаются в хорошей коммерческой уборке и мойке с усиленным напором воды внутри и снаружи каждые пару лет — если этого не делается, это верный признак того, что в корпорации что-то не работает.

4. Нет приветственного или информационного пакета. Чем больше услуг предоставляет здание, даже для небольших зданий, тем более важными становятся документы такого типа. Они должны включать такие сведения, как пароли, правила сбора мусора, утилизации отходов и другие полезные вещи, которые владелец должен знать о своем здании. Если ничего не указано, это признак того, что правление не проявляет должной организованности, и вам, возможно, придется копать глубже.

Лучше всего делать это постепенно

Несмотря на то, что очень приятно сидеть и составлять коммерческое предложение на месте, если на здании выставлено несколько регистрационных знаков, стоит приложить дополнительные усилия, чтобы сначала подождать и проверить, как функционируют здание и корпорация.

Если владелец не заинтересован тратить время или средства на детальную проверку документов, то разумно, по крайней мере, предложить ему еще раз взглянуть на здание. Попросите покупателя привести в здание друга или члена семьи, который не носит розовых очков и может указать на некоторые недостатки.

Продажа кондоминиума требует немного больше внимания и дополнительной работы из-за особенностей совместного проживания. Обеспечение того, чтобы ваш покупатель инвестировал в лучшее здание, является вашей первоочередной задачей. Существует слишком много проблем с правлениями и управляющими недвижимостью, которые влияют на здоровье и благополучие владельца, в отличие от того, с чем он столкнулся бы в доме на одну семью.

Работа по обеспечению безопасности вашего покупателя при выборе подходящего кондоминиума в здании, где правление действует в наилучших интересах своих владельцев, должна быть на первом месте в списке.

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