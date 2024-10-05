Открылся автобусный терминал на Rosemont после долгого ремонта

Спустя более десяти месяцев после завершения ремонтных работ автобусный терминал на Метро Rosemont наконец-то вновь открылась для пассажиров общественного транспорта в понедельник. Транспортная компания Монреаля (STM) объясняет значительную задержку в этом вопросе « проблемами проектирования и удовлетворения потребностей населения».

«Мы не могли дождаться, чтобы открыть его»,-говорит пресс-секретарь Амели Режис.

С момента начала ремонта в 2019 году, проблемы множились. Во-первых, развязка была полностью закрыта на полтора года, до декабря прошлого года, чтобы разрешить строительство социального жилья над метро. Район также построил новую площадь.

Затем из-за « соображений безопасности», связанных с риском ледопада, она оставалась закрытой в течение всей зимы. Г-жа Режис утверждает, что, тем не менее, STM завершила к маю прошлого года «почти вседополнительные необходимые работы по обеспечению безопасности » на гидроизоляционной мембране конструкции. STM планировала вновь открыть терминал в июне, но возникли новые проблемы. Перевозчик говорит, что ему « пришлось подождать » документов о « передаче права собственности » от муниципального жилищного управления Монреаля (OMHM), которое построило большую резиденцию для пожилых людей, расположенную над зданием.

«Такого рода интегрированный проект, включающий частично закрытую конечную станцию, никогда ранее не реализовывался в Монреале», – заявил Амели Режис, сославшись на проблемы проектирования и увязки потребностей всех партнеров, следовательно, необходимо внести определенные коррективы.

В объединении активистов за инклюзивность в Квебеке (RAPLIQ) пресс-секретарь Линда Готье, сохраняет горький привкус от этого дела. “Открытие, мы приветствуем это положительно, это точно, за исключением того, что прошло так много времени. Это полный позор для города», – говорит она.

Тем не менее, RAPLIQ приветствует тот факт, что новая конечная остановка теперь будет полностью доступна для людей с ограниченными физическими возможностями. Это также « обеспечит лучший комфорт для клиентов, а также улучшит пунктуальность и регулярность автобусных маршрутов, курсирующих по нему», утверждает транспортная компания, не вдаваясь в подробности.

Клиенты не только найдут свои остановки в том же месте, что и до начала работ, но, прежде всего, « на обеих платформах с южной стороны будут установлены новые автобусные остановки для удобства клиентов», добавляет г-жа Режис.

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