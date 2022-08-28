Чтиво выходного дня: История короткой жизни и любви Татьяны Юсуповой

История мраморного «Ангела», украшающего тихий церковный сад в подмосковной усадьбе Архангельское, началась в 90-х годах XIX века, когда скульптор Марк Антокольский получил заказ и принялся за работу.

История мраморного «Ангела», украшающего тихий церковный сад в подмосковной усадьбе Архангельское, началась в 90-х годах XIX века, когда скульптор Марк Антокольский получил заказ и принялся за работу. Но, возможно, это случилось раньше – когда ещё была жива девушка, чья короткая биография послужила мастеру источником вдохновения. Это была княжна Татьяна Юсупова, яркая, интересная, добрая девушка из богатой и известной семьи. С рождения она была окружена любовью и вниманием, жила в богатстве и роскоши и воспитывалась в среде ценителей искусства. Но всё-таки не пожалеть её не получается: жизнь одной из самых завидных российских невест была наполнена печалью и оборвалась очень рано.

Работу над мраморным ангелом скульптор Марк Антокольский начал в конце 1892 года, к тому времени княжна Татьяна Юсупова, в память о которой создавалось изваяние, уже четыре года как покоилась в могиле. В парижскую мастерскую переправлялись её фотографии, а ещё – описание места, где предполагалось разместить скульптуру: важна была композиция целиком, а не одно лишь надгробие. В 1899 году памятник был установлен – на холме, склон которого сбегал к старице Москвы-реки, у южной стены усадебной церкви, в имении, где любила проводить время эта молодая девушка, и где она скоропостижно скончалась в возрасте 22 лет.

В её короткой биографии можно заметить немало почти литературных параллелей, одна из них – сходство с пушкинской Татьяной, которая призналась в любви и встретила лишь холод в ответ. Но в отличие от героини «Евгения Онегина», Татьяна Юсупова была дочерью не обычного провинциального помещика, а дворянина из числа самых богатых в Российской империи, наследника всего огромного состояния рода Юсуповых, князя Николая Борисовича. Татьяна или Танёк, как звали её в семье, была младшей из двух его дочерей. И если о жизни её сестры, блистательной красавицы Зинаиды Юсуповой хорошо известно широкой публике (сохранилось множество воспоминаний о ней, сотни фотографий, портреты кисти знаменитых художников), то сведения о самой Татьяне Николаевне крайне скудны.

х родители, Татьяна Александровна Рибопьер и Николай Юсупов, долгое время боролись за право быть вместе – они были кузенами, а такой союз церковь запрещала. Против стремления молодых пожениться была и мать Юсупова. После того, как начались разговоры о попытке побега, Николай по высочайшему повелению был даже арестован и отправлен на некоторое время на Кавказ. Но молодые нашли поддержку в лице отца невесты, графа Рибопьера, и сразу после коронации Александра II тот добился от нового императора разрешения на брак. Так в 1856 году Николай и Татьяна обвенчались и вскоре уехали за границу.

⠀

Новоиспечённая княгиня Юсупова блистала при дворе Наполеона III, а вернувшись в Санкт-Петербург, стала украшением и российского столичного общества. Первенец супругов, дочь Зинаида, родилась в 1861 году. Спустя два года на свет появился её брат Борис, но прожил он недолго, всего два месяца. Смерть ребёнка княгиня переживала очень тяжело, и для того, чтобы поправить её здоровье, семья уехала в Европу. На берегу Женевского озера князь Юсупов купил виллу и назвал её в честь жены – «Татиания». Там в 1866 году и родилась вторая дочь, названная именем матери.

⠀

Обе сестры-княжны получили превосходное образование. Николай Юсупов, сам коллекционер, художник и любитель музыки, и в дочерях воспитывал чувство прекрасного – с самого детства они были окружены предметами и людьми искусства. Кроме того, князь тратил большие деньги на благотворительность – после его смерти эту деятельность продолжит его старшая дочь. Во дворце Юсуповых на Мойке хранились коллекции драгоценных камней, музыкальных инструментов, картин, книг… Когда Юсуповы привезли из Европы фотографический аппарат, у них появилось и новое увлечение – фотографирование. Однако счастливую жизнь семьи омрачало здоровье Татьяны Александровны, матери Зинаиды и Татьяны, которое продолжало ухудшаться. Уже несколько лет её мучила чахотка, которая не поддавалась лечению, пожирая организм и силы. В 1879 году она умерла – её младшей дочери в то время исполнилось 13 лет.

Смерть матери стала трагедией для обеих девочек, но Татьяна переживала её особенно остро. Это событие навсегда осталось в сердце и воображении девочки, и хотя рядом были отец, сестра и бабушка, она всегда чувствовала себя одинокой. С детства привыкшая вести дневник, Татьяна написала в нём в тот день: «Горит ночник. Я боюсь оставаться одна! … Папа даёт мне кольцо Мама. Я умираю от горя. Дюринг даёт мне лекарство…». Татьяну тщательно и долго лечили, она ни на миг не разлучалась со старшей сестрой, её оберегали гувернантки и наставницы, долгие часы она посвящала прогулкам и чтению. А ещё её увлекал сбор гербария – её альбом был полон разных видов трав и цветов, она неплохо рисовала и музицировала.

Двери всех светских гостиных были открыты перед молодыми дочерьми князя Юсупова, поэтому вскоре они начали посещать высший свет. Княжон часто приглашали на чаепития, домашние концерты, танцевальные вечера для узкого круга и в зал дворянского собрания. Когда сестра Зинаида вышла замуж за графа Феликса Сумарокова Эльстона, Татьяна часто посещала её дом, где подружилась с княгиней Елизаветой Фёдоровной, супругой великого князя Сергея Александровича, а потом вошла в узкий круг её друзей. Елизавета Фёдоровна часто гостила в Архангельском, усадьбе Юсуповых под Москвой, и Татьяна сопровождала её на прогулках.

⠀

Особенно близкие отношения сложились у Татьяны Николаевны с императрицей Марией Александровной и двумя великими князьями – Сергеем и Павлом. Причём, в Павла Александровича, младшего сына императора, Татьяна была влюблена с ранней юности, и чувства свои, как это часто бывает, доверяла лишь дневнику и самым близким подругам. Княжна посещала балы, на которых часто ловила взгляд своего «Онегина», а потом писала ему стихи. «Засыпаю, молясь за двух братьев. Я кажусь ветренной и кокетливой, но это из-за моей робости и неопытности, и всё-таки мне улыбнулись!», – записала она после посещения очередного бала. Возможно, что Татьяна даже призналась в чувствах Павлу, как и пушкинская героиня, потому что давняя дружба между ними вдруг прекратилась, и великий князь начал избегать княжну, о чём она с горечью написала в дневнике.

Зинаида Николаевна тем временем блистала в свете. Красивая, умная, добрая и артистичная, она получила предложение руки и сердца от болгарского князя, но предпочла ему другого – графа. Отец был недоволен тем, что дочь упускает возможность получить титул принцессы, и долго не давал своего согласия на брак. Когда в 1882 году Зинаида всё же стала женой Сумарокова, по воле её отца граф стал наследником титула, фамилии и герба Юсуповых: старый князь Николай Борисович был последним из представителей рода по мужской линии.

⠀

Брак старшей сестры был довольно удачным, а вот младшая, тоже красавица и завидная невеста, замуж не торопилась. Татьяна, конечно, мечтала о своей свадьбе с великим князем: «Только бы он не вздумал жениться на ком-нибудь кроме меня! Мысль об этом просто приводит меня в ужас!», но увы… Вскоре, весной 1888 года, пришла весть о том, что Павел обручится с другой. В жёны сыну императора предназначалась греческая принцесса Александра, его двоюродная племянница. И сердце Татьяны было безжалостно разбито. «Мне абсолютно невозможно отныне быть счастливой, что бы ни произошло. Дружба – самое чистое Божье благословение, но я не сумела сохранить это сокровище, и я умру, не осуществив мечту всей моей жизни. Как и ты, Поль, я не являюсь чьей-то половиной. Меня мало заботит мысль о том, что я постарею, но я очень не хочу стареть одинокой. Я не встретила существа, с которым хотела бы жить и умереть, а если и встретила, то не сумела удержать возле себя», – так записано в дневнике княжны. А ещё вот такие стихи:

«Ты посмеялся надо мной!

Смеясь, ты осудил

Воспоминания, любовь,

Всё, чем когда-то жил!

Бал, музыка, цветы –

И влага моих слёз.

Святой огонь любви

Мне счастья не принёс…»

⠀

Но и долгой истории несчастной любви не получилось. С апреля 1888 года Татьяна гостила в Архангельском у сестры Зинаиды, где перед нею предстала картина живого воплощения её мечтаний о счастье: союз двух любящих сердец. Она была рада за сестру и Феликса, но в её стихотворении, написанном по приезде, звучит грустная, даже тревожная нота:

«Их парус – апреля сияющий свет,

Звезда его путь охраняет.

Мой парус, напитанный влагою слез,

В далеких волнах исчезает…»

Пройдёт всего полтора месяца, и в июне того же года Татьяны не станет – она умрёт внезапно и скоропостижно, сгорев всего з‪а три дня, отчего, разумеется, поползут слухи. О случившемся скупо говорят две телеграммы на имя Николая Юсупова в Берлин: «24.06.1888 г. У Танёк небольшой жар, у нас хороший доктор, не волнуйся Зинаида» и «27.06.1888 г. Княжна Татьяна скончалась в полночь, без страданий очень спокойно, не приходя в сознание. подготовьте отца. Сумароков»

Никто ничего не говорил открыто. Все были ошеломлены, огорошены, шептались об отравлении княжны, её неразделенной любви и нежелании жить, а ещё о проклятии рода Юсуповых, что настигало всегда потомков рода за смену веры далёким предком… И хотя официальной причиной смерти был назван тиф, в обществе ещё долго обсуждали возможные причины скоропостижной смерти 22-летней княжны.

⠀

Уход из жизни любимой и светлой Танечки всю семью Юсуповых вверг в шок и отчаяние. Они никогда больше ни с кем о ней не говорили и не оставили в мемуарах никаких воспоминаний. Даже её племянник Феликс Юсупов, подробно описавший в мемуарах историю рода и многих своих предков, ни слова не упоминает о единственной сестре своей матушки. Ведь он не мог не видеть её прекрасный портрет, её фотографии, не мог не знать о её печальной судьбе… Складывается впечатление, будто Юсуповы специально молчали о Татьяне. Но почему? На ум приходит только одно: не была ли её болезнь придумана для того, чтобы замолчать что-то другое. Что-то более страшное…

⠀

Настроение княжны, её дневниковые записи и стихотворения позволяют предположить, что Татьяна Николаевна могла свести счёты с жизнью. Самоубийство – большой грех для христианина, а самоубийство княжны Юсуповой из-за неразделённой любви надолго стало бы темой досужих светских разговоров. В этом случае молчание близких вполне понятно – они не распространялись о подробностях того рокового дня, чтобы не бросить тень на светлую память Татьяны и не дать повод для пересудов. Но это лишь предположение.

Княжну похоронили там же, где она скончалась, в Архангельском, в живописном уголке парка, подле храма, откуда открывается вид на Москва-реку и необъятные просторы.

Впоследствии на могиле её установили скульптуру – парящего на крыльях ангела – спустя несколько лет, уже похоронив и отца, Зинаида заказала памятник на могилу своей младшей сестры. Став одной из самых богатых наследниц своей эпохи, княгиня Юсупова продолжала заниматься благотворительностью, даже находясь в эмиграции в Париже: в отличие от многих российских аристократов, ей удалось вывезти за границу часть своего состояния. Она умерла в 1939 году.

⠀

Что касается великого князя Павла Александровича, о чьей свадьбе то со страхом, то с надеждой думала Татьяна, женился спустя год после её смерти, в июне 1889-го. Однако брак этот был очень коротким – через два года жена Павла, великая княгиня Александра, умерла после родов. По странному стечению обстоятельств, она прожила почти столько же, сколько и Татьяна Юсупова. Сам великий князь погиб в 1919 году – он был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с другими членами императорской семьи.

⠀

Ужасная участь постигла и захоронение молодой княжны Юсуповой. В феврале 1918 года могила Татьяны была вскрыта, разорена, её останки – сброшены в реку, а надгробие и статуя ангела – разбиты и исковерканы. Позже памятник был восстановлен и в целях лучшей сохранности его пришлось перенести в более безопасное место. В настоящее время музейный предмет хранится в парковом павильоне «Чайный домик», а на прежнем месте установлена современная копия.