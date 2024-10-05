В большом Монреале в два раза больше зданий, чем считалось ранее, находящихся в зоне затопления

Капитальный ремонт районов , подверженных наводнениям , в результате аварий последних нескольких лет означает , что 15 500 зданий в настоящее время находятся в зонах риска в районе Большого Монреаля , что в два раза больше , чем раньше .

Благодаря обновлению карт зон затопления столичного сообщества Монреаля, в районах, подверженных затоплению, в два раза больше зданий, или 15 500 зданий, из которых 3200 находятся в зонах повышенного риска.

Новое постановление, представленное Квебеком, предусматривает значительные ограничения на реконструкцию объектов недвижимости в этих районах. Избранные должностные лица Большого Монреаля требуют от правительства большей гибкости в его регулировании, особенно в отношении секторов, защищенных дамбой или плотиной.

Эти 15 500 зданий представляют собой около 19 000 единиц жилья и имеют земельную стоимость 9,9 миллиарда долларов, по данным столичного сообщества Монреаля (CMM), которое подготовило новые карты в рамках начавшейся в июне прошлого года общественной консультации по проекту модернизации провинциальных нормативных актов. в районах наводнений.

« Несомненно, что зоны затопления расширяются, поскольку новые карты учитывают наводнения 2017, 2019 и 2023 годов, годы очень высокого уровня воды», – пояснил Николя Милот, директор по экологическому переходу и инновациям в WMC, на пресс-конференции. CMM обнаружила, что количество зданий, расположенных в зонах риска, удвоилось с тех пор, как в эти годы произошли сильные наводнения, в тех секторах, где можно было проводить сравнения.

Из зданий, находящихся в зонах затопления, 3200 находятся в зонах очень высокого риска, а 5100–в зонах повышенного риска. Для жителей это означает, что они смогут продолжать жить там, но их собственность больше ничего не будет стоить», поскольку она не может быть восстановлена в случае аварии, согласно проекту постановления Квебека.

В июне прошлого года, когда министр окружающей среды, по борьбе с изменением климата, дикой природы и парков Бенуа Шаретт объявил об обновлении своего регламента, Квебек подсчитал, что почти 77 000 единиц жилья, или 2 % населения, окажутся в зоне затопления согласно новым картам, по сравнению с 22 000 в настоящее время.

Обновление зон затопления также учитывает эпизоды обильных дождей, связанных с изменением климата, которые могут вызвать новые наводнения в ближайшие годы, добавляет Николя Милот.

Кроме того, по просьбе Квебека СММ была вынуждена включить в зоны затопления районы, находящиеся за дамбой или другими сооружениями по защите от наводнений. Из 15 500 зданий, находящихся в зоне риска, 4650 находятся в зоне, охраняемой такими сооружениями. Мэры 82 муниципалитетов WMC, собравшиеся на собрание в понедельник, призывают Квебек к большей гибкости в регулировании этих территорий.

Ранее зоны, подверженные наводнениям, определялись в соответствии с рейтингами повторяемости « 0-20 лет » и « 20-100 лет », в то время как карты нового поколения предлагают новую классификацию с четырьмя категориями риска : низкий, средний, высокий и очень высокий. Например, « очень высокий » означает более чем 70–процентный риск затопления хотя бы один раз за 25–летний горизонт с уровнем воды более 60 сантиметров.

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