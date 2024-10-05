PLQ обвиняет правительство Legault в сокрытии анализа

Официальная оппозиция безуспешно потребовала, чтобы правительство Лего обнародовало анализ о снижении установленного законом предела содержания алкоголя в крови за рулем с 0,08 до 0,05 мг/100 мл крови.

Родственники жертв заявили, что хотят понять, почему правительство « скрывает ” этот отчет.

Именно коронер Ивон Гарно в октябре 2021 года поручил Министерству транспорта и компании по страхованию автомобилей (SAAQ) провести технико-экономический анализ этого потенциального ужесточения, которого требуют родственники жертв пьяных водителей.

Либеральная партия (PLQ) направила запрос на доступ к информации, но не смогла получить анализ, о котором идет речь, потому что по нему «не было принято решения», как можно прочитать в ответе.

“Коронер запросил исследование, семьи погибших хотят знать правду, всю правду, что содержится в этом исследовании» – заявил депутат-либерал Монсеф Дерраджи.

Министр транспорта Женевьев Гильбо, которая отвечает за SAAQ, не проявила открытости ни к обнародованию анализа, ни к снижению предельного уровня употребления алкоголя за рулем.

« У нас в Квебеке одна из самых жестких систем наказания за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения»,-утверждала она.

« Эти меры существуют, но они действуют после того, как водитель, возможно, убил одного человека, двух человек»,-посетовал Антуан Биттар, который потерял свою дочь в 2017 году в результате наезда пьяного водителя и с тех пор выступает за ужесточение мер.

Он был рядом с г-ном Дерраджи на пресс-конференции вместе с другими родственниками жертв, которые выступают за снижение допустимого уровня содержания алкоголя в крови.

Введение штрафов от 0,05, как и в других провинциях, было предложено PLQ при рассмотрении законопроекта 48 О безопасности дорожного движения, но министр отклонил этот вариант.

«Если она скрывает этот отчет, то это противоречит тому, что она говорила на публике в течение нескольких месяцев», – обвинил депутат-либерал министра транспорта.

«Я хочу понять, почему правительство скрывает ответы на отчет SAAQ»,-сказал сын Биттара Шарль-Антуан.

«Мы имеем право знать, что содержится в этом отчете. Мы требуем только прозрачности», – заявила Одетт Лашанс, мать Томаса Ратте, убитого в 2018 году в возрасте 17 лет пьяным водителем.

«Это неприемлемо. В состоянии ли мадам Гильбо еще разрешить этот вопрос?» – спросил Антуан Биттар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.