В Канаде сбежавший козел присоединился к спортсменам и даже получил медаль

В Канаде козёл по имени Джошуа неожиданно стал частым участником полумарафона и даже получил медаль за участие, сообщает Metro.

Этот необычный случай произошёл в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор 29 сентября во время забега T’Railway Trek.

Как стало известно, козёл, который был на участках своего владельца Джереми Тейлора, заметил бегущих мимо спортсменов и решил к ним присоединиться.

Вскоре его исчезновение стало известно владельцу, который получил информацию через сообщения в социальных сетях.

На тот момент Джошуа уже пробежал около четырёх километров и остановился на одной из водных станций.

Впоследствии его хозяева догнали его, и они продолжили вместе путь, преодолев ещё 500 метров до финиша на пляже.

Необычный гость вызвал восторг среди других участников. Многие сделали фотографии с Джошуа, а организаторы забега отметили его участие и вручили ему медаль.

В итоге козла признали талисманом мероприятия и пригласили вернуться в следующем году.

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