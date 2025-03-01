Банки борются за вашу ипотеку

Сегодня, когда в 2025 году истекает срок действия 1,2 миллиона ипотечных кредитов, банки находятся в режиме соблазнения клиентов. Если вы продлеваете свою ипотеку в этом году, вы рискуете упасть со стула. После нескольких лет комфортных платежей по исторически низким ставкам, удар будет жестоким.

Прошли те времена, когда вы подписывали первое попавшееся предложение с закрытыми глазами. Сегодня, когда в 2025 году истекает срок действия 1,2 миллиона ипотечных кредитов, банки находятся в режиме соблазнения. Они знают, что вы ищете и сравниваете, поэтому они корректируют свой подход.

Возьмем, к примеру, RBC, крупнейший банк страны. Он хочет удержать вас любой ценой. Его оружие? Приложение для смартфона, такое же простое, как приложение McDonald’s для заказа кофе со скидкой. В течение недели вы можете продлить свою ипотеку по персонализированной ставке всего за несколько кликов. И если предложение вас не убеждает, специалист готов предложить вам лучшее. Конкуренция жесткая, и на этот раз преимущество на вашей стороне.

Банки в режиме соблазнения

Почему такое изменение? Потому что вы стали более информированными и больше не проглатываете что попало. Потому что фиксированные ставки выросли на 30% за десятилетие, делая каждый процентный пункт ценным. И потому что конкуренция жесткая: с таким количеством продлений банки не могут позволить себе роскошь видеть, как вы уходите без реакции.

Вы должны понимать, что находитесь в сильной позиции. Банки хотят избежать потерь и сделают все, чтобы удержать вас как клиента. Хорошо проведенные переговоры могут привести к значительной экономии на протяжении нескольких лет. Важно осмелиться просить лучшего и сравнивать с тем, что предлагает конкуренция.

Шок от ипотеки времен COVID

Если вы подписали свой кредит в 2020 или 2021 году, пробуждение будет жестоким. В то время ставки были настолько низкими, что вы даже не думали об этом. Но сегодня, с повышением на 300-400 базисных пунктов, ваш ежемесячный платеж может вырасти на несколько сотен долларов. Для некоторых это головоломка в бюджете. Для других это настоящий финансовый кризис. Перед лицом этой реальности, поиск лучшего варианта продления уже не роскошь, а необходимость. Вы можете выбрать увеличение срока, чтобы уменьшить платежи. Или искать лучшую ставку, жестко торгуясь или меняя кредитора. Банки, осознавая опасность, удваивают усилия, чтобы удержать вас. Но они не сделают вам подарок, если вы не покажете зубы.

Отказывайтесь от первого предложения, следите за своим кредитным рейтингом, сравнивайте предложения онлайн и консультируйтесь с ипотечным брокером. Уделите время анализу всех вариантов. Некоторые учреждения предлагают акции и стимулы для перевода кредитов, что может быть выгодно, если ваш текущий банк не предлагает вам хорошую ставку.

И главное, не стесняйтесь играть на конкуренции. Простая угроза уйти может быть достаточной, чтобы снизить ставку. Многим заемщикам удалось снизить свою ставку, просто упомянув, что они нашли лучшее предложение в другом месте. Ключ в том, чтобы быть хорошо подготовленным и не бояться задавать вопросы.

Банки больше не диктуют правила игры, как раньше. У вас есть власть, при условии, что вы умеете ею пользоваться. В этом году каждый процентный пункт имеет значение. Каждый доллар, сэкономленный на процентной ставке, это доллар, который остается в вашем кармане. Ваш кошелек скажет вам спасибо.