Квебек может расширить запрет на религиозные символы для школьного персонала

Правительство Квебека рассматривает возможность расширения запрета на ношение религиозных символов для сотрудников школ, помимо учителей.

Об этом заявил министр образования Бернар Дренвиль после публикации отчета о состоянии секуляризма в 17 школах провинции.

“Этот отчет требует от нас решительного ответа, и именно это мы и собираемся сделать”, – заявил Дренвиль на пресс-конференции в пятницу.

Ключевые выводы отчета:

Закон о секуляризме (Закон 21) не распространяется на некоторых школьных работников, включая помощников в классе и работников школьных детских садов.

Зафиксированы случаи, когда учащиеся закрывали лица вуалью и медицинской маской.

Некоторые учителя используют языки, отличные от французского, между собой и перед учениками.

Отмечена корректировка учебного материала некоторыми учителями во избежание оскорбления религиозных убеждений.

Министр Дренвиль планирует внести законопроект об усилении правил секуляризма, включая расширение сферы действия запрета на религиозные символы.

Реакция профсоюзов

Профсоюз, представляющий 125 000 работников образования, предостерег от использования ситуации в “17 проблемных школах” для внесения изменений, затрагивающих 3000 школ по всей провинции.

“Нам кажется важным, чтобы это не служило политическим целям”, – заявил Эрик Жингра, президент Centrale des syndicats du Québec.

Другой профсоюз, представляющий вспомогательный персонал школ, осудил план расширения запрета на религиозные символы, заявив, что это усугубит существующий “кризис набора персонала”.

Это решение является продолжением политики Квебека по усилению секуляризма в государственных учреждениях, начатой с принятия Закона 21 в 2019 году. Ситуация остается напряженной, и дебаты о роли религии в общественной жизни провинции, вероятно, продолжатся.