Премьер Квебека готов ответить на американские тарифы, ограничив экспорт электроэнергии

Ключевые моменты:
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Лего высказал это предложение в социальных сетях, поздравляя премьера Онтарио Дага Форда с переизбранием.
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По данным Hydro-Québec, с 2019 по 2023 год компания экспортировала в среднем 21 тераватт-час (ТВтч) электроэнергии в год в США, что достаточно для обеспечения электричеством двух миллионов домов в течение года.
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Премьер Онтарио Даг Форд также упомянул о пересмотре стоимости экспорта электроэнергии в США в ответ на возможные тарифы.
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Канада является крупнейшим поставщиком энергии в США, обеспечивая:
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Более 99% импорта природного газа
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85% импорта электроэнергии
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60% импорта сырой нефти в 2023 году
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Администрация Трампа объявила о планах ввести 25% тарифы на весь канадский импорт, с более низким 10% сбором на канадскую энергию.
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Эти тарифы должны вступить в силу 4 марта 2025 года.
Потенциальные ответные меры в виде изменения экспорта электроэнергии могут иметь серьезные последствия для обеих стран. Гидроэлектроэнергия Квебека играет ключевую роль в энергетическом ландшафте северо-восточных штатов США, и любые перебои могут повлиять на миллионы потребителей и предприятий.
Эта ситуация подчеркивает сложную взаимозависимость между Канадой и США в области энергетической торговли и потенциальные последствия эскалации торговых споров.
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