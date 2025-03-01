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Новости Премьер Квебека готов ответить на американские тарифы, ограничив экспорт электроэнергии

Премьер Квебека готов ответить на американские тарифы, ограничив экспорт электроэнергии

Степан Артемьевский Мар 1, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 3 Просмотров

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего допустил возможность изменения экспорта гидроэлектроэнергии в США в качестве ответной меры на потенциальные американские тарифы. Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в торговых отношениях между Канадой и США.

Ключевые моменты:

  1. Лего высказал это предложение в социальных сетях, поздравляя премьера Онтарио Дага Форда с переизбранием.

  2. По данным Hydro-Québec, с 2019 по 2023 год компания экспортировала в среднем 21 тераватт-час (ТВтч) электроэнергии в год в США, что достаточно для обеспечения электричеством двух миллионов домов в течение года.

  3. Премьер Онтарио Даг Форд также упомянул о пересмотре стоимости экспорта электроэнергии в США в ответ на возможные тарифы.

  4. Канада является крупнейшим поставщиком энергии в США, обеспечивая:

    • Более 99% импорта природного газа

    • 85% импорта электроэнергии

    • 60% импорта сырой нефти в 2023 году

  5. Администрация Трампа объявила о планах ввести 25% тарифы на весь канадский импорт, с более низким 10% сбором на канадскую энергию.

  6. Эти тарифы должны вступить в силу 4 марта 2025 года.

Потенциальные ответные меры в виде изменения экспорта электроэнергии могут иметь серьезные последствия для обеих стран. Гидроэлектроэнергия Квебека играет ключевую роль в энергетическом ландшафте северо-восточных штатов США, и любые перебои могут повлиять на миллионы потребителей и предприятий.

Эта ситуация подчеркивает сложную взаимозависимость между Канадой и США в области энергетической торговли и потенциальные последствия эскалации торговых споров.

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