Премьер Квебека готов ответить на американские тарифы, ограничив экспорт электроэнергии

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего допустил возможность изменения экспорта гидроэлектроэнергии в США в качестве ответной меры на потенциальные американские тарифы. Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в торговых отношениях между Канадой и США.

Ключевые моменты:

Лего высказал это предложение в социальных сетях, поздравляя премьера Онтарио Дага Форда с переизбранием. По данным Hydro-Québec, с 2019 по 2023 год компания экспортировала в среднем 21 тераватт-час (ТВтч) электроэнергии в год в США, что достаточно для обеспечения электричеством двух миллионов домов в течение года. Премьер Онтарио Даг Форд также упомянул о пересмотре стоимости экспорта электроэнергии в США в ответ на возможные тарифы. Канада является крупнейшим поставщиком энергии в США, обеспечивая: Более 99% импорта природного газа

85% импорта электроэнергии

60% импорта сырой нефти в 2023 году Администрация Трампа объявила о планах ввести 25% тарифы на весь канадский импорт, с более низким 10% сбором на канадскую энергию. Эти тарифы должны вступить в силу 4 марта 2025 года.

Потенциальные ответные меры в виде изменения экспорта электроэнергии могут иметь серьезные последствия для обеих стран. Гидроэлектроэнергия Квебека играет ключевую роль в энергетическом ландшафте северо-восточных штатов США, и любые перебои могут повлиять на миллионы потребителей и предприятий.

Эта ситуация подчеркивает сложную взаимозависимость между Канадой и США в области энергетической торговли и потенциальные последствия эскалации торговых споров.