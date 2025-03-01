Прорыв в борьбе с раком груди: Квебекские ученые разработали домашний тест

Исследователи из Квебека совершили значительный прорыв в ранней диагностике рака молочной железы, разработав инновационный домашний тест для оценки индивидуального риска.

Революционная технология

Доктор Жак Симар из Университета Лаваля, ведущий исследователь проекта PERSPECTIVE, поясняет:

“Это комплексный инструмент прогнозирования риска, учитывающий все известные факторы: семейную историю, гормональные факторы и образ жизни.”

Тест сочетает анализ ДНК из образца слюны с подробным опросником.

Впечатляющие результаты

Карин Изо-Ипперсьель, генеральный директор Фонда рака молочной железы Квебека, подчеркивает важность раннего выявления:

“При первой стадии выживаемость составляет 98-100%, тогда как на четвертой стадии она снижается до 23%. Наша цель – спасти как можно больше женщин.”

Экономическая эффективность

Д-р Симар отмечает потенциальную экономию для системы здравоохранения:

“Лечение рака на первой стадии стоит около 15 000 долларов, в то время как на четвертой стадии – около 150 000 долларов только за первый год.”

Перспективы внедрения

Тест уже прошел клинические испытания на 4500 женщинах. Фонд рака молочной железы Квебека призывает правительство запустить пилотный проект по всей провинции в ближайшее время.

“Мы хотим, чтобы это стало не обещанием, а реальным приоритетом,” – заявляет Изо-Ипперсьель.

Ожидается, что внедрение этого теста может значительно улучшить раннюю диагностику рака груди и спасти множество жизней.

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