Невероятная наивность или удивительный эпизод из британско-американской войны 1812-1815 годов

Как британская разведка, сама того не ожидая, обеспечила победу в военной кампании войны 1812 года.

19 июня 1812 года Соединенные штаты Америки объявляют войну Великобритании. Война шла в основном на территории США и Канады.

3 июля 1812 года, американскую шхуну «Cuyahoga», которая перевозит три десятка американских солдат и мешки с почтой для гарнизона форта Детройт, берёт на абордаж британский сторожевой корабль и приводит в Йорк (Торонто).

Военная разведка британцев читает почту, адресованную командующему американскими войсками северо-западного направления генералу Вильяму Халлу. Среди писем, кроме всего прочего, подробный план летней военной кампании, разработанный генеральным штабом американских вооруженных сил.

Военные разведчики тщательно план изучают. Разумеется, раз военная почта захвачена противником, американская сторона план тут же отменит, это очевидно. Но состав вооруженных сил противника, их возможности, места сосредоточения и прочая информация, почерпнутая из захваченных документов всё равно очень полезная для войны информация.

Но тут британское командование с удивлением видит, что американские войска следуют в ходе кампании перехваченному плану. Почему? Непонятно. Допустим, адресат мог не знать, что на захваченной шхуне перевозился план войны. Но отправитель – генеральный штаб американских сил – не мог же не знать, что его планы попали в руки противника.

Идут дни, недели и месяцы. Ничего не меняется – американские войска следуют разработанному плану, постоянно натыкаются на готовые к встрече канадские (британские) части, несут потери, поставленных целей не достигают.

Наконец, к сентябрю, до американского штаба вдруг доходит, что творится нечто непонятное. Ситуацию американская разведка изучает, и до неё доходит, что весь план летней кампании британцам известен.

Только теперь генштаб планы меняет. А генерал Халл пишет гневное письмо генералу Бруку, командующему британскими силами:

«Мы поняли, что вы прочитали мою личную почту, узнали про наши военные планы и предприняли действия по противодействию им. Как вам не стыдно! Мы были уверены, что британцы – истинные джентльмены, которые не опускаются до чтения чужих писем. Нам и в голову придти не могло, что вы станете копаться в нашей частной переписке. Поэтому мы даже мысли не допускали, что вам известны наши планы. Вот до чего опустились британские офицеры. Надеюсь, вы, генерал, застрелитесь, если в вас осталась хоть капля офицерской чести…»

Наивно и смешно, конечно. Но и шляпу можно снять: налицо прекрасная чистота помыслов и неизбывная вера в то, что даже на войне нельзя читать чужие письма.