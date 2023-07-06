Трюдо заявил, что Канада серьезно относится к угрозам сторонников сикхского сепаратизма

Власти Канады всегда серьезно относились к любым экстремистским и террористическим угрозам и принимали соответствующие меры.

Власти Канады всегда серьезно относились к любым экстремистским и террористическим угрозам и принимали соответствующие меры. Об этом заявил в среду канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя протест МИД Индии из-за акций сторонников сикхского сепаратизма в Канаде.

“Канада всегда очень серьезно относится к насилию и угрозам насилием. Мы всегда предпринимаем серьезные действия против терроризма и всегда будем это делать”, – сказал глава правительства. Трюдо добавил, что в Канаде есть свобода выражения мнений, но страна всегда будет “противостоять насилию и экстремизму во всех его формах”.

Канадский посол в Индии Кэмерон Маккей был ранее вызван в Министерство иностранных дел Индии, где ему заявили решительный протест в связи с деятельностью сторонников сикхского сепаратизма в Канаде. МИД Индии выразил протест Оттаве в связи с распространением в Канаде постеров с угрозами в адрес индийских дипломатов. В частности, на них возлагается вина за убийство в июне видного сторонника сикхского сепаратизма, проживавшего в Канаде, Хардипа Сингха Ниджара.

Также индийское внешнеполитическое ведомство выразило канадскому послу обеспокоенность в связи с планами сикхских активистов провести 8 июля акции протеста у дипломатических представительств Индии. В марте во время аналогичной акции на территорию посольства забросили дымовые шашки.