Производство молока в США снизится

Уменьшение производства молока в США после успешного 2022 года предсказала экономист Марион Кассану на конференции Idele в Париже.

Уменьшение производства молока в США после успешного 2022 года предсказала экономист Марион Кассану на конференции Idele в Париже.

Производство молочных продуктов в США в 2022 году было стабильным на уровне 102,7 млн тонн, на 0,1% больше, чем в 2021 году. «Производство молочных продуктов в США неуклонно растет с 2010 года, и оно должно продолжать расти, но немного медленнее, чем в предыдущие годы», — сообщила Кассану.

Поголовье молочного стада стабилизировалось на уровне 9,4 млн голов, надой немного вырос почти до 11 тонн молока на корову в год. Цена молока в 2022 году выросла до €536 за тонну, на 37% с 2021 года.

Экспорт молочных продуктов США вырос на 25% в стоимостном выражении до рекордного уровня в $10 млрд. В натуральном выражении рост составил 6%. Увеличился экспорт всех основных молочные продуктов 10% сухого молока, 16% лактозы, +12% сыров.

Больше других в стоимостном выражении нарастили закупки Мексика на 36% до $2,4 млрд и Канада на 22% до $1,1 млрд.

Импорт вырос в стоимостном выражении вырос на 25% до $5,8 млрд, в натуральном на 12%. В натуральном выражении рост экспорта оказался больше роста импорта. «Увеличение экспорта компенсировало снижение внутреннего спроса в 2022 году», — прокомментировала Кассану.

Начало 2023 г. отмечено уменьшением производства молока. Несмотря на снижение цены, она остается исторически высокой. Затраты на корма остаются стабильными. «Сохраняется неопределенность в отношении численности стада. Поголовье немного увеличилось в начале 2023 года, но растет и количество забитых коров», — комментирует Кассану.

В Калифорнии отмечен спад, начавшийся в 2023 году. Виной тому засуха, затем наводнения. Этот регион может потерять свои позиции молочного лидера. В районе Великих озер производство молока растет, но возникают трудности с его переработкой из-за нехватки рабочей силы. Южные равнины рапортуют о росте животноводства и строительстве новых молочных мегаферм.

В 2023 году «Предложение становится более важным, чем спрос», — комментирует Кассану, добавляя, что экспорт США с февраля разочаровывает, несмотря на большие закупки молочных продуктов Мексикой, особенно сыров.

Производство молока в США может снизиться, в частности, из-за сокращения поголовья скота. По оценке министерства сельского хозяйства США, рост составит 1% к 2022 году до 103,7 млн тонн.

Ожидается снижение цены на молоко на 19% до €412 за тонну. Конкуренция на международном рынке вырастет из-за роста поставок из Новой Зеландии и ЕС.