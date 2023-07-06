На реке Тысячи островов между Лавалем и Лорентидами обнаружен младенец-тюлень

Уже второй раз за пару недель на берегу реки в Лавале замечен маленький тюлень. Обычно, так далеко от моря тюлени не заплывают.

В первых числах июля жители Лаваля с удивлением обнаружили на реке Тысячи островов (Mille Îles), отделяющую город от северной «большой земли» маленького тюленя. Тюленёнок задумчиво сидел на камне и, наверно, размышлял о бренности всего живого. Взрослых тюленей рядом замечено не было, хотя, как правило, мама далеко от ребёнка не удаляется.

Вызванная на подмогу служба спасения морских животных Квебека (Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins – RQUMM) тюленёнка не обнаружила, но её сотрудники подтвердили, что за последние две недели это уже второй случай встречи с тюленем в Лавале. Как правило, тюлени не проходят вверх по реке и нескольких километров, хотя нельзя сказать, что случай единственный в своём роде — редко, но такое случается.

Как правило, «заплывы» тюленей в пресные воды рек случаются как раз в мае-июне, когда у тюлених наступает время рожать. Тогда животные могут удалиться от морской акватории в поисках безопасного и удобного места. Пресная вода им не помеха, и они прекрасно справляются с необычной обстановкой.

Но Служба спасения морских животных просит, в случае обнаружения тюленей, не приближаться к ним ближе, чем на пятьдесят метров, особенно, если речь о малышах, чтобы не испугать их мать. Ни в коем случае нельзя кормить тюленёнка — он сам прокормится, и не надо играть с ним или пытаться его прогнать в воду, если он отдыхает на камне. Чем меньше оказывать тюленёнку внимания, тем ему спокойнее и тем меньше у него оснований для стресса. А уж до моря он доберётся — плыть вниз по течению гораздо легче, чем вверх.