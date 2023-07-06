Первая за последние 30 лет атомная электростанция будет построена в Онтарио

Будущее энергетики Канады зависит от постройки и эксплуатации атомных электростанций, а ТЭЦ на невозобновляемых источниках энергии постепенно уходят в прошлое.

Впервые за последние тридцать лет в Канаде будет построена атомная электростанция. Её строительство объясняется крайней необходимостью обеспечить страну электроэнергией, получаемой на основе возобновляемых природных ресурсов. К тому же, угольные ТЭЦ, как известно, самые неэкологичные источники энергии.

В среду, 5 июля, министр энергетики Онтарио Тодд Смит подтвердил намерения правительства построить АЭС на территории провинции, мощностью в 4800 мегаватт. Станция будет построена на реке Bruce, около озера Гурон, вблизи города Тивертон. На этом месте находится комплекс двух очередей АЭС – Bruce-1 и Bruce-2. Новая атомная электростанция, Bruce 3 обеспечит энергией до пяти миллионов канадских семей.

Сегодня в Канаде рассматриваются несколько проектов новых ТЭЦ, которые будут работать на природном газе и не будут загрязнять атмосферу, но атомная энергия считается наиболее “чистой”. Поэтом станции на природном газе считаются временным решением, и с 2027 года их строительство будет, скорее всего, заморожено, а к 2050 году они будут закрыты.

С другой стороны, общественность настороженно относится к использованию АЭС после катастроф в Чернобыле, Фукуяме в Японии, Три-Мейл Айленд в США и нескольких происшествий на АЭС меньшего размаха в разных странах (как правило, связанных с радиационным заражением района). По мнению министра энергетики Онтарио, нынешние технологии позволяют обеспечить безопасность таких станций и полностью исключить возможность аварий.

Канада собирается вложить в строительство АЭС и в программу перехода на “полностью чистую энергию” до 400 миллиардов долларов. Программа, в принципе, поддерживается разными партиями и организаециями. Напомним, что к 2030 году в стране предусматривается резкий взлёт потребления электроэнергии из-за перехода на электромобили, отказа от природного газа в жилых помещений и общего развития технологий, требующих использования электричества. Если сегодня энергия, получаемая благодаря работе АЭС обеспечивает на уровне страны до 15% всех потребностей (в некоторых провинциях до 30%), то к 2030 году, согласно расчётам, доля АЭС составит по стране не менее 50%.