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АЭС Bruce-1. Фото 123RF.

Канада возобновляет строительство атомных электростанций

Megan Jorgensen Июл 6, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 97 Просмотров

Первая за последние 30 лет атомная электростанция будет построена в Онтарио

Будущее энергетики Канады зависит от постройки и эксплуатации атомных электростанций, а ТЭЦ на невозобновляемых источниках энергии постепенно уходят в прошлое.

Впервые за последние тридцать лет в Канаде будет построена атомная электростанция. Её строительство объясняется крайней необходимостью обеспечить страну электроэнергией, получаемой на основе возобновляемых природных ресурсов. К тому же, угольные ТЭЦ, как известно, самые неэкологичные источники энергии.

В среду, 5 июля, министр энергетики Онтарио Тодд Смит подтвердил намерения правительства построить АЭС на территории провинции, мощностью в 4800 мегаватт. Станция будет построена на реке Bruce, около озера Гурон, вблизи города Тивертон. На этом месте находится комплекс двух очередей АЭС – Bruce-1 и Bruce-2. Новая атомная электростанция, Bruce 3 обеспечит энергией до пяти миллионов канадских семей.

Сегодня в Канаде рассматриваются несколько проектов новых ТЭЦ, которые будут работать на природном газе и не будут загрязнять атмосферу, но атомная энергия считается наиболее “чистой”. Поэтом станции на природном газе считаются временным решением, и с 2027 года их строительство будет, скорее всего, заморожено, а к 2050 году они будут закрыты.

С другой стороны, общественность настороженно относится к использованию АЭС после катастроф в Чернобыле, Фукуяме в Японии, Три-Мейл Айленд в США и нескольких происшествий на АЭС меньшего размаха в разных странах (как правило, связанных с радиационным заражением района). По мнению министра энергетики Онтарио, нынешние технологии позволяют обеспечить безопасность таких станций и полностью исключить возможность аварий.

Канада собирается вложить в строительство АЭС и в программу перехода на “полностью чистую энергию” до 400 миллиардов долларов. Программа, в принципе, поддерживается разными партиями и организаециями. Напомним, что к 2030 году в стране предусматривается резкий взлёт потребления электроэнергии из-за перехода на электромобили, отказа от природного газа в жилых помещений и общего развития технологий, требующих использования электричества. Если сегодня энергия, получаемая благодаря работе АЭС обеспечивает на уровне страны до 15% всех потребностей (в некоторых провинциях до 30%), то к 2030 году, согласно расчётам, доля АЭС составит по стране не менее 50%.

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