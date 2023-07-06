Компания Bosch купила канадскую фирму Paladin

Штутгартская технологическая копания Bosch приняла решение расширить свой бизнес в Северной Америке, передает немецкая телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).

Штутгартская технологическая копания Bosch приняла решение расширить свой бизнес в Северной Америке, передает немецкая телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).

Сообщается, что ради этой цели Bosch покупает канадскую компанию Paladin Technologies. Компания считается ведущим поставщиком систем видеонаблюдения и безопасности в Канаде и США.

Штаб-квартира компании находится в Ванкувере, в компании работает более 1500 человек в 35 офисах в Северной Америке. Отмечается, что партнеры по сделке решили не разглашать цену покупки компании Paladin.

Сумма сделка, которая позволит Endo расширить присутствие на канадском фармрынке и рынках развивающихся стран, составляет около 1,6 млрд долл. США наличными и акциями. Акции Endo достигли 13-летнего максимума.

Как отметил исполнительный директор Endo Раджив де Сильва, приобретения и в дальнейшем будут играть ключевую роль в расширении бизнеса компании.

Paladin выпускает препараты для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, обезболивающие средства и антигистаминные препараты.

По условиям соглашения, обе компании будут куплены вновь созданным ирландским холдингом New Endo, в котором около 77,5% акций будут принадлежать акционерам Endo Health 22,7% – инвесторам Paladin.

Возглавит New Endo нынешняя команда руководителей Endo Health. В свою очередь, руководство канадской компании также сохранит свои посты и штаб-квартиру в Монреале.

По мнению Раджива де Сильвы, новая структура компании позволит со временем сократить налоговое бремя на 20%.