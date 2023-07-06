Канадские ученые назвали самого прожорливого на планете хищника

Биологи из Университета Виктории в Канаде провели новое исследование и выяснили, что самым прожорливым хищником в мире является не кто иной, как сам человек. Он оставляет след в 1300 раз больше, чем все остальные животные в мире.

Биологи из Университета Виктории в Канаде провели новое исследование и выяснили, что самым прожорливым хищником в мире является не кто иной, как сам человек. Он оставляет след в 1300 раз больше, чем все остальные животные в мире.

По данным источника, хоть люди и не вписываются в традиционную классификацию хищников, но по сути ими являются, поскольку активно используют для своих целей другие виды. Например, человечество эксплуатирует более трети позвоночных животных на Земле: оно использует 15 тыс. видов в качестве еды, корма для питомцев, а также для экспериментов.

В качестве примера ученые приводят диких сов, которые стали настоящей жертвой человеческого общества. Особый всплеск спроса на них был зафиксирован в Индонезии после того, как эти птицы стали заметными фигурами во франшизе о Гарри Поттере. То же самое произошло с рифовыми рыбами после выхода мультфильма «В поисках Немо».

«Культурный феномен ведет к чрезмерной эксплуатации диких видов. Из-за нашего увлечения этими видами мы иногда «любим» их, в прямом смысле слова, до смерти», — отметил эколог из Университета Далхаузи Борис Ворм.

По сообщению ученых, такое потребительское поведение людей не только приводит к истреблению животных, но также отрицательно сказывается на поведении выживших видов, поскольку вызывает у них стресс. Ученые назвали это экологией страха и предупредили, что это может привести к ряду масштабных последствий для экосистем: от потери организмов — распространителей семян до миграции животных.