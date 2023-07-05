Монреальским строителям рекомендуют строить дома

«Строительство жилья, независимо от ассортимента, принесет пользу всему обществу», – утверждает в интервью Габриэль Гигер, автор исследования Монреальского экономического института (IEDM).

«Строительство жилья, независимо от ассортимента, принесет пользу всему обществу», – утверждает в интервью Габриэль Гигер, автор исследования Монреальского экономического института (IEDM).

Аналитический центр в поддержку рыночной экономики насчитывает почти 25 000 единиц жилья, которые не могли быть построены в Монреале с момента избрания партии Project Montreal в 2017 году. « Препятствуя строительству десятков тысяч единиц, администрация завода помогает сделать Монреаль все менее и менее доступным», – утверждает Габриэль Гигер в своем заявлении.

Это число эквивалентно почти 50 % всех строительных работ в городе Монреаль с 2017 по 2021 год, говорится в примечании на трех страницах1.

Большинство проектов, которым препятствовали или которые были заблокированы, в прошлом попадали в заголовки газет : например, башня 6 на площади Детей, мост Бонавентура, ипподром и Пуэнт-Нор на острове сестер.

В исследовании IEDM этого не говорится, но другие муниципальные администрации блокируют жилищные проекты даже в районах, обслуживаемых общественным транспортом или TOD, таких как Пуэнт-Клер.

Исследование IEDM соответствует сообщению прессы, в котором описывалась ситуация в декабре 2022 года2.

В этом отчете администрация защищала свой баланс, утверждая, что количество вводимых в эксплуатацию объектов будет увеличиваться до 2023 года. Недавно исполнительный комитет также учредил координационную группу для ускорения процесса утверждения проектов в области недвижимости.

Согласно IEDM, решение жилищного кризиса и его доступности зависит от строительства жилья, независимо от цены.

В подтверждение своих слов г-н Жигер приводит исследование, опубликованное в 2021 году в Journal of Urban Economics, в котором подсчитано, что на каждые 1000 новых единиц жилья, построенных в элитной категории, освобождается 450 единиц жилья в районах со средним уровнем дохода ниже среднего. доход, в том числе 170 в районах, где средний доход ниже среднего. средний доход находится в последнем квинтиле. « Эти каскадные перемещения ощущаются относительно быстро», – уточняет г-н Гигер.

Основываясь на научном исследовании, в котором анализировалась ситуация в 12 городах США, IEDM подсчитал, что строительство этих новых единиц, строительство которых в настоящее время затруднено или отменено в Монреале, позволило бы освободить не менее 10 692 единиц в популярных районах, в том числе 4039 единиц в наиболее неблагополучных районах Монреаля.

Идея о том, что строительство элитного жилья освобождает более дешевое жилье, не находит единодушного мнения, особенно среди выборных должностных лиц. Мэр Лаваля Стефан Бойер уже говорил в прошлом, что строительство жилья стоимостью от 700 000 долларов и выше ничего не решает, потому что на рынке не хватает доступного жилища3.

« Это повествование, которое мы слышим на муниципальном уровне, – признает г-н Жигер. Если посмотреть на статистические данные, это не соответствует действительности».

В Монреальском регионе количество вводимых в эксплуатацию объектов сократилось на 50% по прошествии пяти месяцев в 2023 году, в то время как в Торонто и Ванкувере они растут, отмечает исследователь. Тем не менее, все регионы сталкиваются с более высокими процентными ставками и нехваткой рабочей силы в строительстве.

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