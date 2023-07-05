Гендиректор Bitvo: «Многие недобросовестные были выброшены с рынка»

Памела Дрейпер, президент и главный исполнительный директор криптоплатформы Bitvo, высказала мнение о фирмах, покидающих канадский рынок в условиях ужесточения нормативно-правовой базы.

Памела Дрейпер, президент и главный исполнительный директор криптоплатформы Bitvo, высказала мнение о фирмах, покидающих канадский рынок в условиях ужесточения нормативно-правовой базы.

Выступая на конференции Collision в Торонто 29 июня, Дрейпер сказала, что, несмотря на то, что криптовалютные компании, такие как Binance, dYdX и Bybit, объявили о своем уходе из Канады в 2023 году, страна была «одной из немногих юрисдикций, где действительно действует режим регулирования, которому ты можешь следовать». Она привела примеры в Соединенных Штатах, где Binance и Coinbase столкнулись с судебными исками от Комиссии по ценным бумагам и биржам страны.

«По крайней мере, в Канаде у вас есть структура, которой вы можете следовать, если вы знаете принципы», — сказала Дрейпер. «Возможно, вы не обязательно соглашаетесь с каждым аспектом этого, но вы знаете рамки».

Она добавила, что некоторые фирмы, работающие в других странах, могут не захотеть «делать инвестиции» в Канаде в условиях существующей нормативно-правовой базы. Канадские регулирующие органы ввели требования в 2021 году, предоставив криптофирмам два года на регистрацию в качестве «инвестиционного дилера» или «регулируемого рынка», с ожиданием, что они будут соответствовать требованиям в 2023 году.

«Для соблюдения режима требуется много работы и денег с точки зрения штата, который вам нужно создать, инфраструктуры, которую вам нужно настроить, судебных издержек, которые вам нужно пройти через процесс, чтобы получить лицензию у комиссии по ценным бумагам».

В июне 2022 года ныне обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX объявила о планах приобрести Bitvo в рамках своего переезда в Канаду. Сделка сорвалась в ноябре, когда FTX объявила о банкротстве, а бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был впоследствии арестован на Багамах.

По словам Дрейпер, изначально ее не беспокоили отчеты о ликвидности FTX в начале ноября 2022 года, потому что многие видели в бирже «наглядный пример продвижения регулирования вперед». Она упомянула раунд финансирования FTX в размере 400 миллионов долларов, что позволило сохранить многомиллиардную оценку фирмы на тот момент.

«Тот факт, что они FTX делали что-то нехорошее, казался действительно несовместимым с тем, что Сэм публично говорил, и со всем нарративом о нашем слиянии, — сказала Дрейпер. Если бы нас купили, мы бы точно попали в процедуру банкротства. Я не думаю, что кто-то на планете ожидал, что FTX впадет в немилость так, как они. Многие плохие игроки были выброшены с рынка, и я считаю, что те, кто остался, в целом больше хороши, чем плохи».

Bybit, Binance, dYdX, OKX и Paxos входят в число фирм, которые объявили о сокращении операций или выходе из Канады. В ходе конференции Collision, которая проходила с 26 по 29 июня, канадские законодатели в Палате общин страны также опубликовали отчет, в котором подчеркиваются преимущества и потенциал технологии блокчейна в различных секторах.