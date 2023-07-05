В Канаде ухудшается состояние посевов пшеницы

Жаркая и сухая погода привела к ухудшению состояния посевов пшеницы в Канаде.

Жаркая и сухая погода привела к ухудшению состояния посевов пшеницы в Канаде.

К 26 июня в провинции Саскачеван доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии сократилась до 70% (81% двумя неделями ранее). В провинции Альберта – до 45% (51% неделей ранее).

Доля посевов твердой пшеницы в хорошем и отличном состоянии в Саскачеване уменьшилась до 42% (62% двумя неделями ранее), в Альберте – до 47% (63% неделей ранее).

В центральных районах Манитобы, третьей основной зернопроизводящей провинции Канады, пшеница также страдает от нехватки влаги.

В текущем году площадь сева пшеницы в Канаде достигла максимального показателя за последние 22 года в ответ на высокие цены и активный внешний спрос. По оценкам Statistics Canada, пшеница размечена на 26,9 млн акрах, что на 6,7% больше, чем в 2022 г. Площадь сева мягкой озимой пшеницы, увеличилась на 20,1% до 1,4 млн акров, яровой – до 19,5 млн акров (+8% к 2022 г.). На рост площадей повлияли. Твердой пшеницей засеяно 6,0 млн акров (-0,5%).